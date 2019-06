Delmenhorst Mit ihren Smartphones filmen Jugendliche tagtäglich, schneiden kleine Sequenzen zusammen und veröffentlichen sie in den Sozialen Medien. Doch worauf sollte man beim Filmen achten? Und wie ist das Zusammenspiel zwischen Bild und Ton? Diesen und weiteren Fragen wollen Can Mansuroglu und Imke Hansen in einem Workshop des Projektes Mitschnitt für Jugendliche am 29. und 30. Juni auf den Grund gehen.

Noch anmelden Der Workshop findet am 29. und 30. Juni von 10 bis 17 Uhr für Jugendliche von elf bis 16 Jahre statt. Es gibt noch freie Plätze. Anmeldungen sind unter Telefon 0176/52637901 und kontakt@mitschnitt-delmenhorst.de möglich. www.mitschnitt-delmenhorst.de

Beide sind Experten auf ihrem Gebiet, haben für Fernseh- und Radiosender zahlreiche Dokumentarfilme auf der ganzen Welt gedreht. Mansuroglu stand außerdem zwei Jahre als Checker Can vor der Kamera. Nun kehrt er für das Filmprojekt in seine Heimatstadt zurück und will den Jugendlichen zeigen, welche Bedeutung die Tonspur in einem Film hat. „Man vergisst immer, wie wichtig der Ton ist“, sagt Can Mansuroglu. Deshalb wollen die beiden Dokumentarfilmer mit den Jugendlichen durch die Stadt ziehen und möglichst viele Bild- und Tonaufnahmen machen. „Erst im Zusammenspiel von Bild und Ton entsteht beim Film ein Gesamtbild“, erklärt Mansuroglu.

Bei der Auswahl der Orte sollen die Teilnehmer Vorschläge machen. „Wir werden uns auf Spurensuche begeben und auch nach Orten suchen, wo sich Bild und Ton widersprechen“, ist Mansuroglu gespannt. Mögliche Aufnahmeorte könnten deshalb die Graft oder auch der Delmegrundsee „Milli“ sein. „Das Bild vermittelt einen unheimlich idyllischen Eindruck, doch hier kann man auch sehr deutlich der Lärm der Autobahn hören.“

Lesen Sie auch: Die Töne der Stadt neu erleben

Aus den fertigen Aufnahmen werden verschiedene Kurzfilme erstellt. „Hier wollen wir den Jugendlichen ein paar Handgriffe zeigen, wie man einen Film auch für die Sozialen Medien richtig schneidet“, sagt der Dokumentarfilmer. Öffentlich aufgeführt werden die fertigen Werke als Vorfilme beim Kurzfilmscreening am 5. Juli, 18 Uhr, im Museumskino.