Delmenhorst Geräusche der Stadt Delmenhorst wahrnehmen, sammeln, mit ihnen arbeiten und ausstellen. Nach diesem Motto arbeitet das Projekt Mitschnitt seit Dezember mit Tönen und Sounds – nun geht es in die nächste Runde.

Nachdem in den vergangenen Monaten die ersten Aufnahmen in der gesamten Stadt gemacht wurden, wird in der zweiten Phase nun mit diesen Aufnahmen gearbeitet. Dazu werden bis August verschiedene Workshops und Veranstaltungen rund um die urbane Geräuschkulisse von Delmenhorst angeboten.

Doch wie klingt Delmenhorst eigentlich? „Wir lauschen und hören noch“, sagt Anne Angenendt, die das Projekt gemeinsam mit Maike Tönjes leitet. Bereits an 17 Orten haben sie in den vergangenen Monaten Geräusche aufgenommen, weitere sollen folgen. „Die Orte haben sich aus unseren Überlegungen, aber auch aus Gesprächen mit Delmenhorstern ergeben“, sagt Angenendt.

Dazu zählten unter anderem der Bahnübergang in Heidkrug mit dem Klingeln der Schranken und den unterschiedlichen Geräuschen von Personen- und Güterverkehr. Auch in der Graft seien viele unterschiedliche Töne aufgenommen worden. „Es ist schon erstaunlich, dass es manchmal ein ganz anderes Klangerlebnis ist, wenn man vor Ort ist und wenn man es später hört“, sagt Angenendt.

Welch tolle Erlebnisse es durch die Arbeit mit den Geräuschen geben kann, hat bereits der Workshop „Mit den Ohren malen“ gezeigt. Zweimal trafen sich Blinde, Sehbehinderte und Sehende, um zu Sounds zu malen und ihre Eindrücke auf einer kleinen Leinwand festzuhalten. Marc Rathke, Stellvertretender Vorsitzender der Regionalgruppe Oldenburg des Blinden- und Sehverbandes Niedersachsen, ist sehbehindert und nahm ebenfalls teil. „Ich war vorher noch nie in Delmenhorst und somit war es für mich natürlich sehr spannend“, sagt er. Zu Beginn habe er versucht, alles, was er gehört hat, auch aufzumalen. Das hätte für ein großes Chaos auf dem Bild gesorgt. „Beim zweiten Mal habe ich mich dann lieber auf Details konzentriert.“

Besonders beeindruckt zeigten sich Anne Angenendt und Maike Tönjes über das Hörvermögen einer Teilnehmerin. „Sie hat auf zehn Meter genau erkannt, wo wir die Aufnahmen in der Graft gemacht haben.“

Am 21. Juli (10 bis 14 Uhr) laden die Projektleiterinnen zum dritten Mal-Workshop ein. „Wir assistieren bei der Farbenauswahl und reichen die Farben auch an“, erklären Angenendt und Tönjes und freuen sich bereits jetzt auf viele Teilnehmer, die ihre Eindrücke beim Hören auf die Leinwand bringen.

Das Programm im Überblick

Delme Doku: Film- und Tonworkshop

29. - 30. Juni, 10 bis 17 Uhr

An zwei Workshop-Tagen begleiten die Dokumentarfilmer Imke Hansen und Can Mansuroglu die Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren vom Konzept über Dreh und Schnitt bis hin zum fertigen Film.

Kurzfilmscreening für Jugendliche im Museumskino

5. Juli, 18 Uhr

Kurzfilme erzählen lustige, traurige, spannende und absurde Geschichten im Mini-Format. Peter Sämann kuratiert ein Programm mit Filmen unterschiedlicher Machart von bis zu 15. Als Vorfilme werden die Kurzfilme aus dem Filmworkshop gezeigt.

Aufnahme läuft

7. Juli, 14 bis 16 Uhr

Gemeinsam mit der Field-Recording-Station machen sich die Jugendlichen auf den Weg in di9e Hochhaussiedlung Wollepark. Vom einstigen Landschaftsgarten der Fabrikantenfamilie Lahusen bis heute verbirgt sich hinter den Betonbauten aus den 70er-Jahren eine paradiesische Grünanalage, die selbst viele DelmenhorsterInnen nicht kennen.

Delme Tunes: Bastel’ deine eigenen Beats

31. Juli bis 2. August, 13 bis 17 Uhr

In einem zweitägigen Workshop mit Musikproduzent und Sounddesigner Thomas Werner lernen ugendliche zwischen 12 und 17 Jahren die Grundlagen der Musikproduktion und jagen die Geräusche der Stadt.

Film Night Ride Delmenhorst

16. August, 21 Uhr

Mit einem mobilen Lastenradkino wird die Delmenhorst erkundet: An ungewöhnlichen und manchmal bislang unentdeckten Orten in der Stadt werden Kurzfilme gezeigt, Geschichten zur Stadthistorie erzählt und gemeinsam mit dem Fahrrad von Ort zu Ort gefahren

Akustischer Urbaner Spaziergang

25. August, 14 Uhr

Ein urbaner Spaziergang führt die Teilnehmer auf ungewohnten Wegen durch Delmenhorst und lädt sie dazu ein, in die Klangwelt der Stadt einzutauchen. Treffpunkt ist der Nordausgang am Delmenhorster Bahnhof.