Projekt: Von selbst erfahrener Hilfe etwas zurückgeben

Delmenhorst Mustafa Nabi und seine Ehefrau Oxal Manla Ali sind zusammen mit ihren drei Kindern aus Afrin in Syrien vor dem dortigen Krieg nach Deutschland geflohen. Jetzt wohnt die kurdische Familie im Stadtteil Deichhorst in Delmenhorst.

Nachdem die Familie in Delmenhorst angekommen ist, hat Oxal Manla Ali über das „Internationales Frauen Kultur-Café“ vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kontakt zu anderen geflüchteten Frauen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer aufgebaut. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen ist das Café zwar geschlossen – die gegenseitige Unterstützung läuft aber koordiniert per Telefon und Internet weiter.

Hierbei ist unter anderem das Projekt „Gemeinsam sind wir stark und nähen Mund- und Nasenmasken“ auf Initiative von Mustafa Nabi und seiner Ehefrau Oxal Manla Ali entstanden. „Wir haben in Deutschland so viel Hilfe bekommen und wollen jetzt auch etwas zurückgeben“, sagt Mustafa Nabi. Zuerst haben sie Stoffmasken für Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes genäht.

Nachdem aus den Mitteln des DRK eine Nähmaschine erstanden wurde, konnten zusätzliche Masken für weitere Einrichtungen produziert werden. Aktuell können bis zu 40 Masken pro Tag hergestellt werden. Die Masken werden kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende für das Verbrauchsmaterial abgegeben.

• Wer Bedarf an Masken hat, kann sich telefonisch montags bis freitags (9 bis 11.30 Uhr) an das DRK (Telefon 0 42 21/98 42 914 oder 0 42 21/98 42 905) wenden. Anfragen zu größeren Mengen (auch unter Angabe der benötigten Größen) bitte per E-Mail an migrationsberatung@drk-delmenhorst.de.