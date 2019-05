Delmenhorst Wie ist das deutsche Gesundheitssystem eigentlich aufgebaut? Wie gehe ich mit Behinderungen im Alltag um? Und wie leiste ich Erste Hilfe in Notfallsituationen? Diese und viele weitere Fragen werden in Delmenhorst derzeit in einem Kurs zum Umgang in Notfallsituationen von Kindern mit chronischen Erkrankungen beantwortet. Das Besondere: Die Teilnehmer sind allesamt Menschen mit Fluchterfahrung, die sprachliche Barrieren mitbringen.

Gemeinsam haben das Deutsche Rote Kreuz, die Nachbarschaftsbüros der Diakonie und die Pflegekasse der AOK Niedersachsen Delmenhorster das Institut für Gesundheitsförderung (DIG) gegründet und den Kurs ins Leben gerufen. Der Kontakt zu betroffenen Familien kam im Rahmen der Nachbarschaftshilfe der Nachbarschaftsbüros zustande. „Aufgrund ihrer Biografie trauen sich Familien mit Kindern aus den aktuellen Flüchtlingsgebieten nicht in andere Gruppen“, erklärt Axel Günther aus dem AOK-Servicezentrum in Delmenhorst. „Sie verschließen sich oftmals und sind durch ihre Flucht traumatisiert.“

Nicht funktionierende Gesundheitssysteme in den Herkunftsländern und die dortigen schlechten Lebensbedingungen führten oft zu Gesundheitsproblemen der Kinder. Dazu kämen die Strapazen während der Flucht, die bei vielen Kindern ihre Spuren hinterlassen hätten. Außerdem müssen die Familien sich in einem fremden Gesundheitssystem in Deutschland zurechtfinden.

Im Rahmen der DIG-Kooperation ist es nun gelungen, das spezielle Angebot für die Zielgruppe zu entwickeln und umzusetzen. Wie groß der Bedarf ist, zeigte sich an den Anmeldungen. Innerhalb weniger Tage war der Kurs bereits ausgebucht, ein weiterer wird bei Bedarf angeboten. Interessenten können sich unter Telefon 04221/98 42 996 auf eine Warteliste aufnehmen lassen.

Der jetzige Kurs ist in vollem Gange. Sieben Termine mit jeweils drei Übungsstunden finden für die Erwachsenen statt. Ihre Kinder werden in dieser Zeit betreut. „Die Teilnehmer sind unheimlich interessiert“, berichtet Axel Günther von den Erfahrungen. „Sie haben bereits ihr eigenes Gesundheitswissen. Das bringen sie nun mit dem, was sie bei uns lernen, zusammen.“ Die Teilnahme ist kostenfrei und wird über die Pflegekasse finanziert. Eine soziale Beratung und weitergehende Begleitung ist durch die Nachbarschaftsbüros sichergestellt.