Delmenhorst Verschiedene Kulturen, Herkunft, Sprachen, Religionen. Diese Wörter verbinden drei Schülerinnen der Oberschule Süd in Delmenhorst mit dem Thema Vielfalt und Toleranz an ihrer Schule. In einem Graffiti-Workshop haben sie ihre Vorstellung von Vielfalt in bunten Farben ausgedrückt.

Dieser Workshop war am Donnerstag Teil des großen Jugendkongresses, der unter dem Titel „Open Your Mind“ zum ersten Mal an der Oberschule Süd stattfand. Einen ganzen Tag lang konnten sich die etwa 200 Schüler der neunten und zehnten Klassen mit dem Thema Vielfalt und Toleranz auseinandersetzen. Die Frage „Wie wollen wir gemeinsam leben?“ stand dabei im Vordergrund. Organisiert wurde der Projekttag vom Kommunalen Präventionsrat (KPR) und der Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe in Zusammenarbeit mit der Oberschule Süd.

Der Jugendkongress wird vom Land Niedersachsen gefördert. Er soll Schüler gegen Diskriminierung mobilisieren und für Demokratie und Toleranz sensibilisieren. An der Oberschule Süd ist das ein durchaus wichtiges Thema, immerhin haben 51 Prozent der Schüler einen Migrationshintergrund. „Wir haben eine bunte Schülerschaft, die wir miteinander verbinden müssen“, stellte Schulleiter Claus Schröder diese große Herausforderung heraus. Das Projekt solle gegen Ausgrenzung und Mobbing wirken und zu einem guten Umgang unter den Schülern führen, „um ein soziales und friedliches Miteinander zu ermöglichen“.

Am Vormittag ging es erst einmal ums Warmwerden. Mit Graffiti, Hip-Hop, Breakdance und Poetry Slam wurden die Schüler praktisch an die Themen herangeführt. Zwölf Workshops waren am Nachmittag im Angebot. Die Schüler hatten die Möglichkeit, Texte zum Thema zu schreiben, in der Gruppe über Menschenfeindlichkeit zu diskutieren oder in den Praxistest „Gesellschaft“ zu gehen. Beim Hood Training machten sich die Schüler mit einem Street Workout fit. Auch Kreatives – wie Theater spielen oder einen Werbeclip drehen – stand auf dem Programm. Die Schüler waren begeistert. „Der Projekttag ist wirklich gut“, meinte Jennifer (15). „Wir lernen viel Neues und können die Schule mal anders kennenlernen“, fand Alischa-Marie (15).