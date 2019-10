Delmenhorst Mit Kuscheltieren, die rund um das Delmenhorster Rathaus, entlang der Delme und am Rathausplatz am Dienstag platziert wurden, wollen Mitarbeiter der Delmenhorster Volkshochschule (VHS) auf Tarifauseinandersetzungen hinweisen.

Laut einer Pressemitteilung von Kai Reske, ein VHS-Mitarbeiter, verhandelt die Gewerkschaft Verdi seit eineinhalb Jahren mit der Geschäftsführung der VHS über eine mögliche Rückkehr zum Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD). Vor zehn Jahren ist die VHS aus dem Tarifvertrag ausgestiegen. „Seither gibt es keinerlei Tarifvertrag und wesentlich geringere Gehälter“, heißt es in der Pressemitteilung. Nun haben sich Mitarbeiter organisiert, „um sich nach dem Motto ’Gleicher Lohn für gleiche Arbeit’ für die Rückkehr zu einer mit städtischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vergleichbaren Entlohnung einzusetzen“, heißt es. Sie appellieren an die Politik, sich für eine faire Entlohnung stark zu machen und den Zuschussbedarf der gemeinnützigen Einrichtung entsprechend anzupassen, so Reske.

Die Stofftiere machen mit einem Schild um den Hals auf den Hintergrund der Aktion aufmerksam. Darauf stand, dass sie vor zehn Jahren von ihrer Mama ausgesetzt worden sind, damit man an ihnen sparen könne. Draußen sei es allerdings kalt und sie wünschten sich nichts mehr, als von der Mama wieder lieb gehabt zu werden.

Auch in der nächsten Sitzung des Schulausschusses gemeinsam mit dem Ausschuss für Kultur und Sport an diesem Donnerstag um 17 Uhr im Gymnasium an der Willmsstraße sollen die Tarifauseinandersetzungen thematisiert werden. Die Gruppe SDP und Partner beantragt, dass die VHS dem kommunalen Arbeitgeberverband beitreten soll.