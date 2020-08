Radfahrer schwer verletzt

Delmenhorst Schwer verletzt worden ist am Samstag ein 74-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall. Laut Polizei fuhr um 11.48 Uhr der ältere Mann in Höhe der Einmündung Deichhorster Straße hinter geparkten Pkw auf die Brauenkamper Straße. Ein 21-jähriger Autofahrer versuchte noch durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Das gelang aber nicht. Der Radler wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1700 Euro.