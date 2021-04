Radiosender bilden Arbeitsgemeinschaft

Delmenhorst Der Delmenhorster Unternehmer Jürgen R. Grobbin ist zusammen mit Maik Neudorf zum Sprecher der „Arbeitsgemeinschaft (Arge) der Regional-Radios in Niedersachsen“ gewählt worden. Die Sender MeerRadio 88,0 (Neustadt/Rbg.), Radio 38 (Braunschweig), Radio 90vier (Delmenhorst), Radio Hannover, Radio Mittelweser (Nienburg), Radio Nordseewelle (Norden) und Radio Osnabrück hatten sich kürzlich zusammengeschlossen, um an verschiedenen Projekten zu arbeiten, schreibt die Arge in einer Mitteilung.