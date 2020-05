Radler auf Straße geschubst

Delmenhorst Ein unbekannter Fußgänger hat einen Radfahrer auf die Fahrbahn geschubst. Das Opfer stürzte und wurde am Fuß von einem Auto überrollt. Passiert ist dieser Vorfall am Donnerstag, 22.10 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 59 Jahre alter Radfahrer aus Stuhr war auf der Straße Am Stadion in Delmenhorst in Richtung Elbinger Straße unterwegs. In Höhe des Sportplatzes passierte er zwei Fußgänger. Nach bisherigen Ermittlungen stieß einer der Fußgänger den 59-Jährigen, so dass dieser auf die Fahrbahn stürzte und dort liegen blieb. Ein 26 Jahre alter Delmenhorster Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er den Fuß des am Boden liegenden Radfahrers überrollte. Während der Versorgung des 59-Jährigen entfernten sich die beiden Fußgänger unerlaubt von der Unfallstelle. Der Radfahrer wurde leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Schadenshöhe beträgt rund 3500 Euro.

Wer Hinweise zu den Fußgängern und zum Unfallhergang geben kann, meldet sich bei der Polizei Delmenhorst, Telefon 04221/1559-0.