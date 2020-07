Rat Delmenhorst: Sanierungen an Hauptschule West beschlossen

Delmenhorst In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat sich der Rat der Stadt Delmenhorst unter anderem auch mit Empfehlungen aus verschiedenen Ausschüssen befasst.

Wann wird die Hauptschule West saniert ?

Einen Eilantrag der Gruppen SPD & Partner sowie FDP/UAD zur umgehenden Sanierung in der Hauptschule West wegen einer Asbestbelastung hat der Rat bei neun Enthaltungen angenommen. Die Verwaltung gab an, dass vom Asbest in den Wänden keine Gefahr für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter ausgehe, solange dort keine Bauarbeiten stattfänden. Ein Austausch der Fenster des Verwaltungstraktes soll in der Ferienzeit stattfinden. Hierfür stehen 120 000 Euro zur Verfügung. Weitere Sanierungsbedarfe an der Hauptschule müssten hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit – Stichwort Neubau – abgewogen werden.

Welche Änderungen gibtes bei der Feuerwehr ?

Eine Änderung der Feuerwehrgebührensatzung hat der Rat einstimmig beschlossen. In dieser Satzung geht es um die Gebührenerhebung und Kosten­erstattung für Einsätze/Leistungen der Delmenhorster Feuerwehr. Eine Anpassung der Satzung sei aufgrund der stetig steigenden Kosten erforderlich, heißt es in der Beschlussvorlage. Es seien jährliche Einnahmen von rund 70 000 Euro zu erwarten.

Was hat sich bei den Kosten für Unterkünfte getan ?

Eine Neuregelung von Wertgrenzen für die Kosten der Unterkunft im Stadtgebiet Delmenhorst hat der Rat mit drei Enthaltungen angenommen. Damit werden die in einem „schlüssigen Konzept zur Kostenermittlung“ festgesetzten Mietobergrenzen (Bruttokaltmiete) je nach Haushaltsgröße umgesetzt.

Wie steht die Gemeinschaft Hasport da ?

Einen Eilantrag der Gruppen SPD & Partner, FDP/UAD, (Linke und FW) für einen Zuschuss von 4600 Euro für die Gemeinschaft Hasport hat der Rat mit einer Gegenstimme angenommen. Begründung: Ohne die Unterstützung würde die Gemeinschaft in eine finanzielle Schieflage geraten.

Wird bei der GS Iprump-Stickgras angebaut ?

Einen Erweiterungsbau an der Grundschule Iprump-Stickgras am Standort Stickgras hat der Rat einstimmig beschlossen. Diese Erweiterung sei nötig, um den in der Bevölkerungsprognose 2019 ermittelten starken Zuwachs der Grundschulschüler zu bewältigen. Der Erweiterungsbau fände südlich des Altbaus (angrenzend an die Syker Straße) Platz und soll den Schulstandort räumlich für eine 4-Zügigkeit auslegen.

Was passiert mit denAlphabetisierungskursen ?

Einen Eilantrag der Gruppe SPD und Partner zur Fortführung der Alphabetisierungskurse durch die VHS Delmenhorst an der Oberschule Süd und der Hauptschule West hat der Rat bei einer Gegenstimme angenommen. Finanziert werden die Kurse aus dem Überschuss des Integra­tions­fonds bis zum Schuljahr 2022/23.

Infos: bit.ly/konzept2020