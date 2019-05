Delmenhorst Fahrer von E-Autos können in Zukunft kostenlos in der Stadt Delmenhorst parken. Wie der Rat am Dienstag beschloss, dürfen die Autos mit einem E-Kennzeichen bei Auslegen der Parkscheibe bis zur jeweiligen Höchstparkdauer abgestellt werden. Damit will die Stadt einen Beitrag zur Förderung der E-Mobilität leisten.

„Es ist eine unheimlich positive Sache, bei der wir gar nicht anders können als mitzumachen“, sagte Bettina Oestermann (SPD). Oberbürgermeister Axel Jahnz ging sogar noch einen Schritt weiter. „Wir müssen noch viel mehr Leute auf die E-Mobilität bringen und mit dem öffentlichen Nahverkehr zusammenarbeiten“, sagte er.

Kritisch äußerte sich Lothar Mandalka (AfD) zum kostenfreien Angebot. Seine Partei stimmte im Anschluss einheitlich gegen die Änderung der Parkordnung, die dennoch mehrheitlich beschlossen wurde.