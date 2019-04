Delmenhorst Zurück zu den Wurzeln – soweit es möglich ist. So lassen sich die Planungen zur Sanierung des Rathausinnern zusammenfassen. Nun haben Andreas Tensfeldt, Fachbereichsleiter für Gebäudemanagement, und der Bremer Architekt Ulrich Ruwe die Pläne vorgestellt. „Wir sind hocherfreut, dass die Zuwendungsbescheide jetzt da sind“, sagte Tensfeldt. Insgesamt wird die Restauration des 1914 fertigstellten Rathauses mit rund 445 000 Euro gefördert. Die Stadt muss von den Gesamtkosten mindestens 50 Prozent tragen. „Uns stehen rund 890 000, 900 000 Euro zur Verfügung.“

Mit Skalpell durchs Haus

Verwaltung und Architekt stehen in engem Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde. Soweit wie möglich sollen Wände, Stuck und Böden wie im ursprünglichen Zustand hergerichtet werden. Dafür hat eine Restauratorin im gesamten Rathaus mit einem Skalpell hantiert und sich an verschiedenen Stellen bis zur untersten Schicht von Stuck und Wänden vorgearbeitet. Eine Probe des originalen Linoleumbodens wurde an die Deutschen Linoleum-Werke (DLW) verschickt. Speziell für das Delmenhorster Rathaus wird ein Linoleumboden hergestellt, der so aussieht, wie der Originalbelag.

Geplant sind drei Bauabschnitte – theoretisch. Denn es sollen alle Farbschichten abgelöst werden, die in den vergangenen 105 Jahren aufgetragen wurden. Dafür wird mit warmer, feuchter Luft gearbeitet. „Niemand kann vorhersehen, wie sich der Stuck verhalten wird“, so Tensfeldt. Die Gipsverzierungen sind mit Gips an den Wänden angebracht – und der im Rathaus ist „außergewöhnlich weich“. Bei ersten Arbeiten sind bereits Stücke von der Decke gefallen. Fällt viel herunter, erhöht sich der Aufwand, die Arbeiten dauern länger, die Kosten steigen. Und wenn das Geld nicht reicht, fällt der dritte Bauabschnitt zunächst einmal weg.

Zumindest die ersten beiden Bauabschnitte sind jedoch gesetzt. „Wir beginnen mit dem Rathaussaal und dem Foyer im zweiten Obergeschoss“, sagte Tensfeldt. Die Verwaltung rechnet damit, das Vergabeverfahren bis Ende Juni dieses Jahres abzuschließen, so dass die Arbeiten im August beginnen. Läuft alles wie geplant, sind sie Anfang 2020 abgeschlossen.

Die Empore wird übrigens nicht restauriert, da sie auf Dauer gesperrt ist. „Wir können keinen zweiten Fluchtweg gestalten“, erklärte Tensfeldt. Kein großer Verlust: „Die Empore ist schlecht nutzbar, man sieht nichts vom Ratssaal“, so Ruwe.

Anfang im Ratssaal

Der zweite Bauabschnitt soll im Januar folgen. Dann ist die Restaurierung des Foyers im Erdgeschoss und im ersten Stock, der Windfanganlagen an den Eingangsbereichen sowie des großen Treppenhauses geplant. Die Treppenstufen und Podeste bestanden ursprünglich aus dem Naturstein Blaustein. Dieser soll wieder verlegt werden.

Im dritten Bauabschnitt sollen ab Mitte 2020 – wenn das Geld reicht – die Seitenflügel restauriert werden. Ende 2020 soll die Restaurierung komplett abgeschlossen sein.

Bilder der Planung finden Sie unter www.nwzonline.de/fotos