Delmenhorst Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend eine Spielothek in Delmenhorst überfallen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben gegen 22:45 Uhr in der Düsternortstraße.

Der Mann betrat die Spielothek, begab sich zielgerichtet zum Tresenbereich und forderte den 29-jährigen Angestellten unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Nachdem ihm eine geringe Menge Bargeld ausgehändigt wurde, verließ er die Spielhalle und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadion.

Den Täter beschrieb der Angestellte als

- mindestens 30 Jahre alt

- ca. 185 cm groß

- normale Statur

- bekleidet mit einer blauen Daunenjacke mit Kapuze

- Gesicht durch Maskierung verdeckt

- Handschuhe

Wer zwischen 22:45 und 22:51 Uhr eine Person in der Nähe der Spielothek gesehen hat, auf die die Beschreibung zutrifft, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.