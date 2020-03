Raubüberfälle In Delmenhorst: Polizei auf der Suche nach brutalen Tätern

Delmenhorst Gleich zwei Raubüberfälle aus der vergangenen Woche beschäftigen die Polizei in Delmenhorst. Das teilte sie – aus ermittlungstaktischen Gründen – jetzt erst mit.

Um was für Fälle handelt es sich?

Neben dem Überfall eines Kiosks an der Friedensstraße, drangen Täter auch in ein Einfamilienhaus an der Kantstraße ein. In beiden Fällen gingen die Täter mit großer Brutalität vor und bedrohten sowohl die Beschäftigten des Kiosks als auch das ältere Ehepaar in ihrer Wohnung mit Schusswaffen.

Die erste Tat ereignete sich bereits am Montag, 2. März. Gegen 19.20 Uhr betraten zwei Täter den Kiosk an der Friedensstraße, rissen die zwei Beschäftigten zu Baden, fesselten beide Opfer und bedrohten sie mit Schusswaffen. Weitere Täter durchsuchten den Kiosk. Die Unbekannten stahlen Zigaretten und Bargeld. Die Tat dauerte nur wenige Minuten.

Bei der zweiten Tat, am Freitag, 6. März, soll dann ein Täter gegen 21 Uhr an der Haustür eines älteren Ehepaars geklingelt haben. Als der Mann öffnete, wurde er ins Haus zurückgedrängt und zu Boden gerissen. Der Täter zückten Schusswaffen und befahlen den beiden, am Boden zu verharren.

Wieder durchsuchten weitere Täter das Haus. Es wurden mehrere Elektrogeräte gestohlen, so die Polizei. Die Tat dauerte etwa eine Stunde, danach flüchteten die Täter. Das Ehepaar zog sich bei dem Überfall leichte körperliche Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Sind bereits Verdächtige gefasst?

Nach dem Überfall am Freitag leitete die Polizei eine Großfahndung ein, bei der auch Spürhunde und ein Hubschrauber zum Einsatz kamen. Laut Polizei gelang es dabei, zwei tatverdächtige Jugendliche in der Umgebung aufzugreifen. Der Staatsanwaltschaft in Oldenburg fehlten aber genügend Haftgründe – die beiden Jugendlichen wurden laufen gelassen. Unklar ist, ob die Tatverdächtigen auch etwas mit dem Überfall auf den Kiosk zu tun haben.

Worauf sollte die Bevölkerung achten?

Die Polizei rät den Delmenhorstern, wachsam zu sein – besonders dann, wenn sich unbekannte Personen vor dem eigenen Haus aufhalten. Zudem sollte sich zunächst vergewissert werden, wer vor der Tür steht, wenn es geklingelt hat. Im Zweifelsfall sollte lieber die Polizei kontaktiert werden.

Wie geht die Polizei weiter vor?

Die Polizei hat zu den beiden Überfallen die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem kündigten die Ermittler für die kommenden Tage eine vermehrte Präsenz auf den Straßen an.

Zudem wird derzeit geprüft, ob auch Zusammenhänge zu anderen Taten bestehen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Delmenhorst unter Telefon 04221/15 590 entgegen.