Delmenhorst Zwei bisher unbekannte Männer haben am Freitagmittag ein Sonnenstudio in Delmenhorst überfallen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, betraten die maskierten Personen gegen 13.48 Uhr das Gebäude in der Hindenburgstraße. Während einer der Männer mit einer Schusswaffe zwei Anwesende bedrohte, begab sich die zweite Person zum Kassenbereich und forderte die 53-jährige Angestellte auf die Kasse zu öffnen. Beide Männer konnten mit einem geringen dreistelligen Bargeldbetrag fliehen. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief laut Polizei erfolglos.

Die beiden Männer werden folgendermaßen beschrieben:



Täter 1 ( der das Geld entnommen hat):

> männlich, ca. 30-34 Jahre alt, ca. 180-185 Zentimeter groß

> sportliche Figur wie die eines Bodybuilders: kräftige Unterarme und Oberschenkel

> schwarze Halbschuhe/Trekkingschuhe, schwarze Stoffhose welche unten etwas weiter ist, schwarze Socken, schwarzer Pullover oder Sweatshirt, schwarze Kunstlederjacke, dunkle Handschuhe, schwarzes Maskierungstuch

> südländischer Akzent, kurze, schwarze Haare, Oberlippenbart / Schnäuzer

Täter 2 (mit der Schusswaffe)

> männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 185cm groß

> schlanke Figur (nicht so trainiert wie Täter 1), dünne Beine

> schwarze Stoffhose, schwarze Handschuhe, benutzte ein schwarzes Tuch oder ähnliches als Maskierung

> dunkle Augen, dunkle schwarze Haare, Südländer, kein Akzent

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221-15590 zu melden.