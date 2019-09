Delmenhorst Nach Angaben des Nachrichtenportals NonstopNews ist es am Mittwochnachmittag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Delmenhorster Innenstadt gekommen: Mehrere Polizeibeamte und zivile Ermittler sollen ein Gebäude in der Lutherstraße/Ecke Schulstraße gestürmt haben. In dem Haus sollen sich ein Café sowie eine Spielhalle befinden.

Im Inneren des Gebäudes soll es zu einem Handgemenge gekommen sein. Auch Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Laut NonstopNews wurden vier Personen festgenommen und abgeführt.

Weitere Angaben zu der Razzia will die Polizei erst am frühen Nachmittag machen.