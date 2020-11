Refill-Day: Mit eigenen Trinkflaschen die Umwelt schützen

Delmenhorst Mit eigenen Trinkflaschen die Umwelt schützen – das können auch Bürgerinnen und Bürger aus Delmenhorst beim globalen Refill-Day am Freitag, 6. November. Denn: Auch die Stadt Delmenhorst beteiligt sich in diesem Jahr an dem Aktionstag, wenn es heißt: „Habe deine Trinkflasche dabei! Schütze unsere Umwelt! Trinke genug Wasser! Lebe gesund! Spare Geld!“. Das gibt die Verwaltung in einer städtischen Pressemitteilung bekannt.

An den sogenannten Refill-Stationen können dann mitgebrachte Trinkflaschen kostenlos aufgefüllt werden. Diese finden Sie hier: • Jugendhaus, Wittekindstr. 3 • Jugendhaus, Sachsenstr. 6 • Jugendhaus, Elbinger Str. 20 • Jugendhaus, Bremer Str. 313 • Spielhaus, Beethovenstraße 12 • Familienzentrum Villa, Oldenburger Straße 49 • Nachbarschaftsbüro Düsternort, Elbinger Straße 8 • Nachbarschaftsbüro Hasport, Annenheider Straße 154 • Nachbarschaftsbüro Deichhorst, Wiekhorner Heuweg 59 • Nachbarschaftszentrum Wollepark, Westfalenstraße 6 • Kinder- und Jugendhaus Treff Hasport, Seestraße 40 • Wasserwerk der SWD in Annenheide • Freiraum Unverpackt, Lange Straße 126

Einrichtungen oder Unternehmen, die auch zu einer Refill-Station werden möchten, können sich unter Telefon 0 42 21/ 99 21 86 melden. Privathaushalte sind ausgeschlossen.

Jedes Befüllen stelle einen Beitrag zur Abfallvermeidung sowie zum Klima- und Umweltschutz dar, da bewusst auf den Verbrauch von Einwegplastikflaschen verzichtet werde, heißt es weiter.