Delmenhorst Vier gehäufte Esslöffel vom Kakaopulver, acht vom Puderzucker und acht vom Milchzucker. Dazu Wasser, das Ganze verrühren, Backaroma dazugeben und die geschmolzene Kakaobutter untermischen – fertig sind die Schokoladenpralinen. Magdalena und Joshua zeigen einer Gruppe Sechst- und Siebtklässler am Mittwoch im Gemeindehaus, wie Schokolade nach einem Rezept selbst hergestellt werden kann.

Insgesamt 64 Kinder haben bei den Religiösen Kirchentagen der Katholischen Pfarrgemeinde St. Marien an drei Tagen den Weg der Schokolade vom Anbau bis zur Verkostung nachverfolgt. Betreut wurden sie von 17 jugendlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern aus der Gemeinde. Dabei ging es um das Thema „Gerecht behandelt – Fair gehandelt“.

„Wir wollen die Kinder dafür sensibilisieren, wie wichtig fairer Handel ist. Dafür konnten sie zum Beispiel am eigenen Leib auf spielerische Art und Weise erfahren, wie es sich anfühlt, als Kind auf einer Kakaoplantage zu arbeiten“, sagt Pastoralreferentin Marianne Etrich. Bei einem Stationen-Parcours wurde am Dienstag in Gruppen nachgespielt, vor welchen Problemen Kakaobauern aus Entwicklungsländern in ihrem Alltag stehen. Ein Schulbesuch kommt für die meisten Kinder dort nicht infrage. Bei einem Unfall ist kein Arzt zur Stelle, um einem zu helfen. Und nur ein Mundschutz soll vor den giftigen Spritzmitteln bewahren, mit denen die Kakaopflanzen behandelt werden.

„Es geht uns darum, dass die Kinder die Betroffenheit nachempfinden und trotzdem Spaß dabei haben“, sagt Etrich. Die Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind durchweg positiv. Ob bei der Schokoladenherstellung oder den einzelnen Stationen, die Kinder sind voll bei der Sache.

Am Mittwoch stand zudem ein Besuch des Ökumene-Weltladens auf dem Plan. Dabei probierten die Kinder Lebensmittel und informierten sich über fair gehandelte Produkte. „Im Weltladen konnten die Kinder den Duft der großen weiten Welt schnuppern und auf einer großen Weltkarte sehen, wo die Schokolade eigentlich herkommt“, erklärt Pfarrer Guido Wachtel. Unter dem Siegel „Fairtrade“ werden dort Produkte gehandelt, die den Kleinbauern stabile Preise garantieren.

Bei einem Malwettbewerb gibt es für die Kinder sogar die Gelegenheit, mit ihrem Motiv auf einer „Fairtrade“-Schokolade zu landen. Das Ende der Religiösen Kindertage bildet ein Abschlussgottesdienst an diesem Donnerstag. Danach werden Produkte aus dem Weltladen zum Verkauf angeboten.