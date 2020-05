Religion: Katholische öffentliche Gottesdienste beginnen wieder

Delmenhorst Der Krisenstab der Pfarrei St. Marien – bestehend aus Seelsorgern und den Vorständen von Pfarreirat und Kirchenausschuss – hat über die Feier von öffentlichen Gottesdiensten beraten. Wegen der Vorgaben des Landes und des Offizialates zum Infektionsschutz und den Vorbereitungen, die dafür in den Kirchen getroffen werden müssen, werden die ersten Messen in Delmenhorst ab dem 16. Mai gefeiert.

„Allen Verantwortlichen war klar, dass es jetzt keine einfache Rückkehr in die Zeit vor dem Coronavirus ist“, so Pfarrer Guido Wachtel. „Deshalb wurde einstimmig beschlossen, dass wir erst langsam anfangen und Erfahrungen zu Gottesdiensten bei einer Pandemie sammeln“.

Der Krisenstab hat verschiedene Punkte beschlossen:

• Eigenverantwortung ist gefordert: Gläubige, die zu Risikogruppen gehören, sollten sich gut überlegen, ob sie teilnehmen. Personen, bei denen eine akute Atemwegserkrankung oder grippeähnliche Symptome vorliegen, werden nicht zu den Gottesdiensten zugelassen.

• Begrenzte Teilnahme: Es sollen laut staatlichen Vorgaben zehn Quadratmeter für jeden Gläubigen zur Verfügung stehen. Deshalb wird in Delmenhorst in St. Marien mit jeweils maximal 90 Personen gefeiert am Samstag, 16. Mai, 17 Uhr, und Sonntag, 17. Mai, 10 Uhr und 18.30 Uhr.

In der Allerheiligenkirche in Delmenhorst-Deichhorst bietet Pfarrer Gryniewicz von der polnischen Mission Oldenburg am Sonntag zwei Messfeiern, um 9 Uhr und um 11 Uhr, in polnischer Sprache für jeweils maximal 50 Personen an.

• Voranmeldung: Für den Gottesdienst in St. Marien konnte man sich telefonisch anmelden. Dabei wurden jedoch nicht alle Plätze vergeben. Spontan sein Glück versuchen, noch einen Platz zu bekommen, ist also möglich.

• Hygieneregeln und Abstand: Der Mindestabstand von 1,5 Metern soll eingehalten werden, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird empfohlen. Die Laufwege für den Kommunionempfang sind gekennzeichnet, Mundkommunion ist aus hygienischen Gründen nicht möglich.

• Kirchen weiterhin geöffnet: Alle katholischen Kirchen bleiben tagsüber für das persönliche Gebet geöffnet. Ebenso werden die katholischen Seelsorgerinnen und Seelsorger weiterhin Impulstexte und Gebetsvorlagen erstellen, die über die Homepage abrufbar und in den Kirchen zur Mitnahme ausgelegt sind.

• Sondergottesdienste sind wieder möglich: Auch Taufen, Trauungen und Trauergottesdienste können wieder in den Kirchen stattfinden, es gelten auch dann die Teilnehmerbegrenzungen und Abstandsregeln.

Der Krisenstab wird die Erfahrungen der ersten Gottesdienste auswerten und weitere Maßnahmen – zum Beispiel auch eine Ausweitung von Gottesdiensten – besprechen.