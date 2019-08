Delmenhorst Sie haben viel verändert, umgestellt oder neudesignt: Im asiatischen Restaurant Sun House in Delmenhorst steht kein Wok an seinem alten Platz. Seit Mai diesen Jahres war das Restaurant geschlossen gewesen: wegen eines Trauerfalles. Am Montag ist die Einweihung des neu gestalteten Restaurants gewesen. Wie es zur Wiedereröffnung kam, erzählt Inhaberin Yu Sun.

Es fing 2018 im April an: Der Vater von Sun erhielt die Diagnose Krebs. Der 66-Jährige lebte zusammen mit ihrer Mutter in Hannover. Sun musste zu ihren Eltern. Oft pendelte sie zwischen Delmenhorst und Hannover. Sie versuchte beides unter einen Hut zu bekommen, für die Eltern da zu sein und das Restaurant zu führen. „Mein Körper war hier, aber meine Gedanken waren nur bei ihnen.“ Doch dann wurde Sun alles zu viel. Im März diesen Jahres verstarb ihr Vater.

„Eigentlich wollte ich auch keine Pause machen, ich wollte das Restaurant ganz dicht machen“, kann die 36-Jährige nun zugeben. Sie schnitt sich in Trauer um ihren Vater ihre langen Haare ab, so fühlte sie sich dem verstorbenen Familienmitglied näher, erzählt sie.

Suns Mutter war es, die sie daran erinnerte, nicht alles aufzugeben. 2011 hatte Sun aus eigener Kraft das 150 Plätze umfassende Restaurant an der Nordenhamer Straße aus dem Boden gestampft. In dem über 100 Jahre alten denkmalgeschützten Gebäude kreierten sie und ihre Geschwister ein asiatisches Restaurant. Auf viele Stammgäste und mit der Sun House Blues Band sogar auf eine eigene Hausband kann die Inhaberin blicken. Und das alles aufgeben? Nein, wurde Sun klar, das wollte sie nicht. Gäste fragten Sun, wann sie zurück komme. Mitte Juni hatte sie darauf auch eine Antwort.

Etwas Neues musste her

Aber der 36-Jährigen war klar: In das alte Restaurant wollte sie nicht zurückkehren. Etwas Neues musste her. „Meine beste Freundin ist Innenausstatterin. Sie half mir, neue Ideen für das Restaurant zu entwickeln und umzusetzen. Vieles habe ich aber auch alleine gemacht“, sagt Sun. Alles sollte moderner werden, deshalb flogen viele verspielte Details zunächst heraus. „Ich kann überhaupt nichts mit diesem kitschigen Asiatischen wie Winkekatzen anfangen“, sagt Sun.

Während vorher die Einrichtung in unterschiedlichen Farben war – Wände lila und blau, Lampen in Gelb, die Couch lila, Stühle in braun – dominiert nun Orange mit einem modernen Grau-Schwarz. Auch wenn es keine Winkekatzen gibt: Ein großer silberner Buddha im Empfangsbereich ist passend, findet Sun. Mit hellen Trennwänden will sie für die Gäste mehr Privatsphäre schaffen. „Es soll nicht wie eine Bahnhofshalle wirken.“ Der Büffet-Bereich ist dafür offener als vorher gestaltet. Alte runde Deckenleuchten hat Sun selbst zu einer Wanddekoration umfunktioniert und florale Muster darauf gezeichnet.

Neu ist eine Kinderecke, ausgestattet mit Buntstiften und Malheften sowie einem Teppich. Auch im Menü gibt es einige Ergänzungen. Sehr stolz ist die Restaurantbetreiberin auf ihren neuen Churrasco-Grill.

„Leben ist zu kurz“

Der Tod ihres Vaters habe ihr zunächst viel Lebensmut genommen, doch zuletzt auch zu Erkenntnissen geführt. „Das Leben hier ist viel zu kurz. Wir verschieben so vieles immer auf später. Auch mein Vater mit seinen 66 Jahren dachte, er habe noch ein Später. Er hatte Pläne.“ Familiäre Nähe hätten in ihrem Leben und Umfeld immer schon eine Rolle gespielt, doch der Kontakt zu ihrer Mutter sei nun viel stärker als vorher. „Ich rufe jeden Tag durch, auch wenn es nur dafür ist, einmal ihre Stimme zu hören.“

Was das Wichtigste für Sun ist? „Glücklich sein“, auch wenn das Glück oft mit einer großen Portion Müdigkeit am Ende des Tages daher komme. Von 10 bis 23 Uhr steht sie im Restaurant, oft mehrere Tage am Stück. „Ich bin ein Glückspilz“, sagt die Delmenhorsterin dennoch. Wo Probleme aufkommen, da fänden sich für sie auch stets Lösungen. • An diesem Dienstag, 6. August, wird die Wiedereröffnung mit einem Auftritt der Sun House Blues Band gefeiert. Ab 19 Uhr spielen die fünf Musiker um Mundharmonikerspieler Michael Funke im Restaurant auf.