„Rettet die Graft“: Delmenhorster Bündnis stellt Kostensteigerung in Abrede

Oldenburg

Zahlen aus dem April als Grundlage Darum fährt der Oldenburger Test-Bus nach Kreyenbrück

Der Corona-Test-Bus fährt in Oldenburg sechs Standorte an, wo der Inzidenzwert besonders hoch ist. Grundlage sind Erhebungen über Corona-Fälle in den Stadtgebieten. Auf Platz eins: Kreyenbrück.