Delmenhorst Aus einer verzweifelten Lage haben Feuerwehrmänner in Delmenhorst ein kleines Reh befreit. Das Tier war am Samstagnachmittag neben einem Spielplatz offenbar über einen Zaun gesprungen, berichtet das Portal NonstopNews. Danach blieb es in einem nur wenige Zentimeter breiten Spalt zwischen einem Holz- und einem Metallzaun stecken und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Das Reh blieb hilflos auf dem Rücken liegen.

Zum Glück hörten ein Spielplatzbesucher und sein Sohn die verzweifelten Rufe des Wildtieres. Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bauten die Zäune auseinander und konnten das Tier so aus seiner Notlage befreien. Mit einer Decke zur Beruhigung über dem Kopf wurde das Tier erst einmal auf den Spielplatz gelegt und dann in einer großen Transportbox zum Feuerwehrfahrzeug geschleppt. Von dort ging die Fahrt zu einem Wildtierbeauftragtem, der sich um das Tier kümmert, so NonstopNews.