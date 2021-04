Rezepte aus alten Zeiten gesucht

Delmenhorst Einfache Rezepte aus den 50er bis 80er Jahren suchen derzeit der Seniorenstützpunkt, das Gemeinschaftszentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und das Familienzentrum Wolle. Diese sollen dann in einem Buch zusammengefasst werden, schreibt das Awo-Gemeinschaftszentrum in einer Mitteilung. Es wird sowohl Süßes als auch Herzhaftes gesucht. Rezepte können per E-Mail (Seniorenservice@awo-delmenhorst.de) oder per Post (Awo-Gemeinschaftszentrum, Lahusenstraße 5 in Delmenhorst) eingesendet werden.