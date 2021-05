Rhythmus und Tanz für kleine Kinder

Delmenhorst Den Kurs „Rhythminis – Rhythmus und Tanz für die Kleinsten“ bietet die Ev. Familien-Bildungsstätte für Mütter und Väter mit Kindern von einem bis vier Jahren an. Spielerisch wird sich in dem Kurs dem kreativen Kindertanz genähert. Die Kinder werden sich mit und ohne Instrumente, mit Sprechversen und mit Musik zur Musik oder zu ihrem eigenen Rhythmus bewegen. Der Kurs mit acht Terminen beginnt am Montag, 31. Mai, um 15.30 Uhr. Die Teilnahme ist nur mit negativem Covid-19-Test oder einem Impfnachweis möglich. Anmeldungen ab sofort unter Telefon 0 42 21/99 87 20, info@efb-del-ol.de oder unter: