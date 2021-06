RKI meldet fünf Neuinfektionen

Delmenhorst Fünf Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag für die Stadt Delmenhorst gemeldet. Damit stieg die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn auf 3534. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage pro 100 000 Einwohner, gab das RKI am Sonntag mit 40 an (Freitag: 37,4). Die Zahl der Todesfälle bleibt unverändert bei 68.