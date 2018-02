Delmenhorst Die Realschule erfreut sich in Delmenhorst bei Schülern und Eltern großer Beliebtheit – anders als die Oberschulen. Das hat mitunter sehr große Klassen zur Folge – an der RS Lilienstraße bis zu 31 Kinder.

Dr. Michael Adam, Frauke Wöhler und Bastian Ernst von der CDU-Ratsfraktion haben deswegen den Antrag gestellt, die Realschule Lilienstraße nach den Sommerferien in den Jahrgängen 6 und 8 wieder dreizügig zu führen. Damit würde ein Ratsbeschluss von 2014, in dem die Zweizügigkeit der Schule festgeschrieben worden war, aufgehoben werden. „Die Schule platzt aus allen Nähten“, begründete Frauke Wöhler den Antrag am Donnerstag im Ausschuss für Bildung, Wissenschaft, Sport und Kultur. Auch gingen viele Kinder, die die Realschule besuchen wollten, leer aus. „Die Dreizügigkeit gerade in der 6. Klasse war wichtig für Kinder, die es auf dem Gymnasium ,nicht packen‘, so Wöhler.

Eigentlich war vorgesehen, die Schulform „Realschule“ zugunsten der Oberschulen auslaufen zu lassen. Der Ausschuss hat sich dennoch dem Wunsch der Antragsteller einstimmig angeschlossen, allerdings unter einem Vorbehalt.

Der Vorbehalt, von SPD-Ausschussmitglied Antje Beilemann eingebracht, begründet sich in der Fortschreibung des Schulentwicklungsplans. Dieser soll bis zum Herbst aktualisiert werden. „Die Schulentwicklungsplanung könnte zu anderen Ergebnissen kommen, andere Bedarfe feststellen“, sagte Beilemann.

„Warum hat man nicht den Mut, an einem bewährten System festzuhalten?“, fragte ein Lehrer, der dem Ausschuss als beratendes Mitglied angehört. „Machen Sie Nägel mit Köpfen!“ Anders die Linken-Ratsfrau Edith Belz: „Solange es die Realschule gibt, mutiert die Oberschule zu einer besseren Hauptschule, und da will keiner hin.“