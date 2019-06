Delmenhorst /Sahlenburg Natürlich muss man nicht ans Meer fahren, um richtig toll Musik machen zu können. Aber so ein großer, verglaster Saal mit Blick aufs Wasser; das hat schon was. Das haben sich bereits vor zehn Jahren die Verantwortlichen der Delmenhorster Musikschule gedacht und ihre Orchester-Wochenenden ausgelagert. „Wir fahren meist mit 80 oder 90 Mitgliedern nach Sahlenburg. Das Haus hat sich einfach bewährt“, erzählt Ulrike Sternberg, die wieder die Organisation übernommen hatte.

83 Musiker und viele Instrumente

83 Musizierende waren dieses Mal über das Himmelfahrts-Wochenende in den Bus Richtung Norden gestiegen. Mit dabei logischerweise: die Instrumente. Von Violine über Kontrabass, Querflöte, Fagott oder Oboe bis hin zu Posaune, Trompete, Schlagzeug und Saxofon. Mit diesen probten die Kinder und Jugendlichen, was das Zeug hielt. „Wir üben klassische Stücke von zum Beispiel Tschaikowski, aber es sind auch moderne Lieder im Programm“, blickt Sabine Besser zurück. Sie hatte gemeinsam mit ihren Kollegen Elisabeth Lewin, Jens Pfaff, Cornelia Renz, Philipp Schläger, Leonard Trommel und Ulrike Sternberg die Freizeit begleitet. „Es ist jedes Mal aufs Neue eine super Stimmung“, freut sich Besser über den reibungslosen Ablauf der Jubiläums-Fahrt. „Die Freizeit ist eine große Motivation für alle“, weiß die Lehrerin. „Oft üben die Schüler im Einzelunterricht ihr Instrument. Es dann im gemeinsamen Klang mit anderen zu hören, ist ein besonderes Erlebnis.“

Jubiläum einer Geigerin

Ein ganz eigenes Jubiläum konnte auch Amelie Mallon feiern. Die 18-Jährige ist von Beginn an bei der Freizeit mit dabei. Die Abiturientin übt zwar nicht mehr täglich auf ihrer Geige, ist aber dennoch musikalisch unterwegs und spielt in einer Schulband. Noch aufgeregt? „Nicht mehr so sehr. Langsam weiß ich, wie es läuft. So ein Orchester gibt einem viel Mut“, sagt die 18-Jährige. Ähnlich sieht es ihr Bruder André. Er spielt Trompete, seit er sechs Jahre alt ist. „Wenn so viele gleichzeitig spielen, dann hört es niemand gleich, wenn man sich mal verspielt“, sagt der 12-Jährige und lacht. Im kommenden Jahr wird er wohl ohne seine Schwester mitfahren. Sie sagt: „Zehn Jahre sind doch ein guter Abschluss.“

•

Konzert im Oldenburger PFL

• Das Ergebnis der Orchesterfreizeit wird in einem Konzert am Sonntag, 16. Juni, im PFL in Oldenburg präsentiert. Beginn ist dafür um 11.30 Uhr.