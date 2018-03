Delmenhorst Das mit dem Schwitzen ist ja so eine Sache. Bei der Arbeit oder während eines Dates ist es eher unangenehm. Beim Sport gehört es einfach dazu. Und in der Sauna ist Schwitzen ganz und gar kein Grund zur Scham – sondern im Gegenteil sogar sehr erwünscht. Aber wieso soll das kontrollierte Transpirieren denn eigentlich so gesund sein? Hilft die Sauna gegen Muskelkater? Und wer sollte sich den hohen Temperaturen besser nicht aussetzen? Die NWZ hat in Wellness-und Saunalandschaften und in Fitnessstudios nachgefragt:

Sauna ist für alle

„Grundsätzlich ist die Sauna für fast alle Menschen geeignet“, klärt Michael Knoop auf. Er leitet das Fitnessstudio Body Balance in Delmenhorst im Jutecenter. Dabei gebe es natürlich Ausnahmen – Säuglinge sollten noch nicht saunieren, ebenso wenig körperlich geschwächte Menschen. „Jemand mit Bluthochdruck, einer Herzerkrankung oder mit Kreislaufproblemen sollte das seinem Organismus nicht antun“, meint auch Yusuf Oflazoglu, der als Trainer in dem Studio arbeitet und hier Saunameister ist.

Tipps und Tricks für einen schönen Saunatag Genügend Zeit ist wichtig. Man sollte nicht unter Zeitdruck stehen. Auf schweres Essen im Vorhinein verzichten und genügend trinken. Vor dem Saunagang gründlich duschen und danach gut abtrocknen. Ein Fußbad bei ungefähr 40 Grad für 10 bis 15 Minuten bereitet den Körper gut auf das Saunieren vor. 8 bis 12 Minuten dauert ein gesunder Saunagang. Davon sollte man ungefähr 6 bis 10 Minuten entspannt liegen und sich für die letzten zwei Minuten aufrichten. Nach dem Saunagang nicht stehenbleiben oder gar hinsetzen. Am besten ist ein kleiner Spaziergang an der frischen Luft. Die kalte Dusche kühlt den Körper wieder ab. Wichtig: das kalte Wasser von herzfern zu herznah laufen lassen, also zuerst an Beinen und Armen, erst dann den Rest des Körpers. Entspannung ist das Schlagwort. Zwischen den Saunagängen (maximal drei) sollte man sich für mindestens 15 Minuten hinlegen und ausruhen.

Entspannt saunieren

Wichtig ist laut Oflazoglu die richtige Vorbereitung: „Ich brauche Zeit für die Sauna, denn sie soll entspannend sein.“ Im Vorhinein könne viel Wasser oder Tee trinken schon einmal den Flüssigkeitshaushalt auffüllen. „Auch essen mit einer gewissen Zeit Abstand vorher ist okay. Aber nichts Fettiges. Besser leichte Sachen, Obst und Gemüse“, zählt der Fitnessexperte auf.

Gut für die Durchblutung

Bevor es in die Schwitzhütte geht, sei ausgiebiges Duschen unerlässlich. „Und danach sollte man sich ordentlich abrubbeln, so löst sich der Fettfilm ein wenig von der Haut und das Schwitzen wird begünstigt“, erklärt der Saunameister. Sauna-Freunde kennen das angenehme Hautgefühl nach einem Besuch in der Schwitzstube. Es gilt als erwiesen, dass die Haut durch regelmäßige Saunagänge langsamer altert. „Durch den Wechsel zwischen warmer Luft und der anschließend kalten Dusche kommt es zur Anregung der Durchblutung. Die Hautzellen erneuern sich schneller“, hebt Edgar Sauer, Badleiter der Grafttherme in Delmenhorst, hervor. Eine richtige Verjüngungskur also.

Nach dem Training

Saunabesuche sollen außerdem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen minimieren, weil die Herzfrequenz bei der hohen Temperatur steigt, nach dem Saunagang wieder herunterfährt. „Das ist ähnlich wie beim Sport. Daher bietet es sich auch an, nach einer harten Trainingseinheit noch einen bis zwei Saunagänge anzuhängen“, rät Oflazoglu. Das könne Muskelkater zwar nicht gänzlich verhindern, aber die Temperatur in der Sauna wärme die gesamte Muskulatur ordentlich durch und trage zur Entspannung bei, weiß der Saunameister. Mehr als drei Saunagänge sind übrigens nicht empfehlenswert.

Saunieren im Sommer

Und im Sommer? „Auch da ist saunieren gesund. Man sollte nur darauf achten, sich nachher nicht noch in die Sonne zu legen“, warnt Oflazoglu. Sauer gibt noch einen Tipp: „Eine Kopfbedeckung in der Sauna schützt die temperaturempfindliche Kopfhaut.“ Das helfe besonders Sauna-Anfängern. Na, wenn das so ist: Tasche packen und los!