Schadstoffe abgeben auf Graftwiesen

Delmenhorst Private Haushalte können ihre Sonderabfälle am kommenden Freitag, 29. Mai, und Samstag, 30. Mai, nicht wie im Abfallkalender aufgeführt über die mobile Schadstoffsammlung entsorgen. Grund sind die derzeitigen gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie, teilt die Stadt mit.

Statt der geplanten Touren für die privaten Anlieferungen steht das Schadstoffmobil an beiden Tagen auf dem Parkplatz Graftwiesen zur Verfügung. Unter Beachtung der Abstandsregeln und mit Mund-Nasen-Schutz sind Anlieferungen von gefährlichen Abfällen (Sonderabfall) aus privaten Haushalten am Freitag von 12 bis 15.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 13 Uhr möglich.

Für Anlieferungen von Sonderabfallkleinmengen aus dem gewerblichen Bereich bleibt es beim angekündigten Termin: Freitag von 10 bis 11.30 Uhr auf dem Betriebsgelände der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG) an der Steller Straße 44. Auch hier sind die geltenden Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.

