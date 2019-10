Delmenhorst In der Nacht zu Sonntag, 6. Oktober, gegen 2.25 Uhr, ist es vor einer Kneipe in der Schulstraße zu verbalen Streitigkeiten gekommen, die sich zu einer Schlägerei entwickelten. Das teilte die Polizei mit. Bei der Auseinandersetzung wurden vier Personen leicht verletzt. Sie wurden zum Teil am Boden liegend mit Fußtritten traktiert. Alle vier Personen wurden zur Behandlung mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden männlichen Täter konnten zu Fuß entkommen. Diese wurden der Polizei wie folgt beschrieben: Ein Täter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt, er sei etwa 180 bis 185 Zentimeter groß und habe schwarze Haare sowie eine schlanke Figur. Er soll mit einem grünen Parker bekleidet gewesen und vermutlich osteuropäischer Herkunft sein. Der andere Täter wird auf 20 bis 30 Jahre geschätzt, er sei etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und dunkel bekleidet. Er stamme vermutlich aus Osteuropa. Zeugen können sich bei der Polizei unter Telefon 04221/15 59 0 melden.