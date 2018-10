Schlagerparty im Event-Bistro Riva

Delmenhorst Deutsche und internationale Schlager stehen an diesem Samstag, 13. Oktober, ab 21 Uhr im Event-Bistro Riva an der Weberstraße auf dem Programm. Unter dem Partymotto „E Riva Espania Part 2 – Schlager sonst nix“ wird Kai Schmidt als DJ Kee Schlager ab den 50er Jahren bis heute auflegen. Die Schlagerparty hatte zum ersten Mal im Mai stattgefunden und war laut Riva-Chef Tarik Cirdi ein voller Erfolg. Tickets gibt es im Vorverkauf für acht Euro direkt im Riva, an der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.