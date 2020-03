Schulwettbewerb „jugend Debattiert“: Delmenhorsterin überzeugt Jury mit Argumenten

Delmenhorst Beim Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ im niedersächsischen Landtag in Hannover hat sich Anna Tonagel aus dem zehnten Jahrgang des Max-Planck-Gymnasiums in ihrer Altersklasse durchgesetzt. Von den 32 Debattierenden erreichte sie den zweiten Platz in der Altersgruppe eins und vertritt jetzt das Land Niedersachsen beim Bundesfinale in Berlin vom 18. bis 20. Juni.

„Nach den Siegen auf der Schul- und Regionalebene im Januar bedeutet die Teilnahme am Bundeswettbewerb eine weitere Stufe in der sich stetig verbessernden Redekompetenz von Anna“, sagt Regionalverbundkoordinator Dr. Hans-Joachim Müller vom Max-Planck-Gymnasium. Sie werde sich in einem professionell geleiteten Redeseminar auf das Bundesfinale vorbereiten.

In der Finaldebatte mit den drei anderen Vorrundensiegern zum Thema „Soll in Deutschland ein Umwelt-Pfand auf Tablets und Handys eingeführt werden?“ sprach Tonagel sich entschieden gegen diese Maßnahme aus und überzeugte die Jury, die zum großen Teil aus Landtagsabgeordneten der im Landtag vertretenen Parteien bestand. In den beiden Debatten der Vorrunde standen ebenfalls aktuelle Debattenthemen im Vordergrund („Sollen in Niedersachsen die allgemein verbindlichen Schulferien durch frei wählbare Urlaubstage ersetzt werden?“ „Soll in Deutschland das Strafmündigkeitsalter gesenkt werden?“).

Am Max-Planck-Gymnasium, das seit 2005 an dem Wettbewerb teilnimmt, werden in den Jahrgängen neun und zehn intensive Unterrichtseinheiten zum Debattieren durchgeführt, so dass alle Schüler damit vertraut sind, ihre eigenen Positionen selbstbewusst zu vertreten.