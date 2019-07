Delmenhorst Zu einer Kreißsaalführung im Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) lädt die Frauenklinik alle werdenden Eltern ein. Am Dienstag, 6. August, geht es ab 19 Uhr los, zunächst im „Blauen Salon“ in der Wildeshauser Straße 92. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Chefarzt Dr. Aref Latif und das Geburtshilfeteam beantworten bei dem Termin alle Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt. Hierbei stellen sie auch Möglichkeiten der Schmerzerleichterung und der sanften Geburtshilfe vor. Auch zum Thema Risikoschwangerschaften, die im erfahrenen Mutter-Kind-Zentrum Delmenhorst versorgt werden, steht das Team beratend zur Seite. Hier spielen vor allem die enge Zusammenarbeit und räumliche Nähe von Frauen- und Kinderklinik eine große Rolle und geben werdenden Eltern zusätzliche Sicherheit.

Im Anschluss an die Gesprächsrunde dürfen sich alle Interessierten persönlich im Kreißsaal und in der Kinderklinik sowie auf der Entbindungsstation umsehen.

Nach Absprache ist ein zusätzlicher Besichtigungstermin an einem Dienstagnachmittag möglich. Aufgrund der großen Nachfrage bietet Hebamme Silke Lehbrink werdenden Eltern zudem monatlich an einem Donnerstagnachmittag einen weiteren Besichtigungstermin im Kreißsaal des JHD an. Eine vorherige Absprache und Anmeldung im Kreißsaal unter Telefon 04221 99 43 33 ist dafür erforderlich.