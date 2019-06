Delmenhorst Bei einem Unfall am Freitag gegen 7.55 Uhr ist der Mitfahrer eines Müllwagens schwer verletzt worden. Das Fahrzeug befand sich auf dem Annenweg in stadteinwärtiger Richtung und hielt zur Behälterleerung auf der linken Fahrbahnseite an.

In dem Moment, in dem der hinten rechts auf dem Trittbrett stehende 32-jähriger Mitarbeiter abstieg, wollte ein 59-jähriger Autofahrer das Müllfahrzeug rechts passieren. Dabei fuhr er dem nun auf der Fahrbahn stehenden Mitarbeiter des Müllfahrzeuges über den Fuß, teilt die Polizei mit.

Der 32-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand augenscheinlich nicht.