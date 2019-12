Delmenhorst Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag auf der Stedinger Straße in Delmenhorst ereignet. Ein 50-jähriger Autofahrer aus Buchholz in der Nordheide war gegen 14.15 Uhr stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe der Jet-Tankstelle übersah er laut Polizei einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und stieß mit dem Heck des Wagens zusammen. Dabei überschlug sich der 50-Jährige und blieb auf dem Dach quer auf der Fahrbahn liegen.

Der Fahrer verletzte sich dabei leicht, konnte nach kurzer ambulanter Behandlung im Rettungswagen aber noch vor Ort entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Stedinger Straße musste kurzzeitig gesperrt werden – zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es aber nicht.