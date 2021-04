Selbstbedienungswaschcenter: Auch Hunde brauchen Pflege

Delmenhorst In Schaustellerfamilien finden sich immer wieder findige Leute: Bevor Nicole und Marcel Kutschenbauer durch den Corona-Stillstand zum Nichtstun verdammt bleiben, kommen sie mit einer neuen Idee um die Ecke. Sie nutzen ihr Betriebsgelände gegenüber der Kläranlage für ein neues Angebot: Nicole Kutschenbauer lädt in einem lichtdurchfluteten Container ab diesem Montag in Delmenhorsts erstes Selbstbedienungswaschcenter für Hunde ein.

Gründe, seinen Hund zu waschen, gebe es das ganze Jahr über. Im Winter ist es das Salz, im Sommer der Matsch: „Ich komme aus einer richtigen Hunde-Familie“, beschreibt Nicole Kutschenbauer ihre Motivation. Bei ihr zu Hause wurden immer Rottweiler gehalten. Eine Darstellung von Kopf und Pfoten dieser Hunderasse hat sie jetzt auch ins Logo ihrer Geschäftsidee einbauen lassen.

Stufenlose Rampe

Der Container, der die Waschanlage beherbergt, kann direkt von der Straße Am Donneresch 9 betreten werden. Über eine hühnertreppenartige, stufenlose Rampe, geleitet man sein Tier in den Waschstand. „Je nachdem, wie die Hunde zum Wasser stehen, gibt es eine Möglichkeit, sie dort anzuleinen“, erklärt Nicole Kutschenbauer.

Am Bedienungsterminal können verschiedene „Waschprogramme“ ausgewählt werden. „Los geht es für fünf Euro“, sagt Kutschenbauer. Bezahlen kann man über verschiedenste Kartenzahlungsmodelle. Eine kleine Pfotenreinigung kann schon für drei Euro gebucht werden. Weitere Buchungsmöglichkeiten sind die L, XL oder XXL-Wäsche.

Sind die Waschdauer sowie der Einsatz von Shampoo und Conditioner programmiert, spendet eine Handdusche das warme Wasser zum Abbrausen des Hundes. Die Seifen sind für die sensible Haut gut geeignet. „Das ‚Einshamponieren‘ des Hundes erfolgt übrigens über den Wasserstrahl des Duschkopfes“, sagt Kutschenbauer. Bevor der Vierbeiner in erhöhter Position eingeschäumt wird − für den Menschen besonders rückenfreundlich − wurde festgelegt, welches Spezialshampoo durch die Leitung läuft. So gibt es beispielsweise eine Dosierung für Floh- und Zeckenschutz auf Eukalyptusbasis.

Turboföhn steht bereit

Wenn der Hund abgespült ist, darf er sich gerne das Fell ausschütteln. Für das Trocknen des Fells steht ein Turboföhn zur Verfügung. Nutzer der Hunde-Waschanlage sollten diese abschließend reinigen. Dafür gibt es kostenlos einen Schlauch mit kaltem Wasser.

Mit dem automatischen Desinfektions- und Reinigungssystem kann das „Felldorado“ unter Einhaltung höchster hygienischer Standards voll autonom und ohne Aufsicht betrieben werden. Auch die Türschlossanlage ist automatisch gesteuert, so das der Zutritt täglich von 8 bis 21 Uhr geregelt wird, „auch am Wochenende und feiertags“, sagt Kutschenbauer.