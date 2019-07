Delmenhorst Aufgrund des heißen Wetters, wird Obst schneller reif. Darauf wird Martin Clausen von der Mosterei Sandhausen wieder mit vorgezogenen Presstagen reagieren. Viele Nachfragen nach solchen Tagen hätten den Hofbesitzer in letzter Zeit erreicht. Am morgigen Samstag und am Montag, können Kunden ihr eigenes Obst abliefern, um daraus Saft machen zu lassen.

Erste Presstage Zwei vorgezogene Presstage bietet die Mosterei Sandhausen, Stedinger Landstraße 101, am morgigen Samstag, 3. August, und am Montag, 5. August, an. Jeweils von 9 bis 13 Uhr kann dann Obst für die Saftverarbeitung abgegeben werden. Danach öffnet die Mosterei zum regulären Beginn erst am Samstag, 24. August. Zwischen den Außnahmetagen und dem regulären Beginn kann kein Obst angenommen werden.

Eigentlich fängt die Saftpresszeit, vor allem für Äpfel, erst Ende August an. Clausen weiß, das ist für manche Äpfel in diesem Jahr schon zu spät. „Der Augustapfel zum Beispiel, ist bei den Temperaturen nach ein bis zwei Tagen schon mehlig“, sagt Clausen. Das der Apfel seine Hochzeit nicht erst im November erlebt, trägt diese Sorte zwar bereits im Namen, doch in den vergangenen zwei Jahren hätten sich die Zeiten auch für diese Sorte stark nach vorn verschoben.

Es sind zwei Extra-Presstage angedacht, damit es sich für Clausen überhaupt lohnt, die Maschinen anzuschmeißen. Das würde nämlich erst bei einer Menge von 3000 Kilo Sinn manchen. Es gebe aber auch Tage, an denen sie, also Clausen plus die drei Mitarbeiter in der Mosterei und die drei Helfer bei der Annahme und beim Verkauf, 3500 Liter am Tag produzieren. Aus einem Kilo Obst wird dabei circa 0,7 Liter Saft. Insgesamt produziert er hier auf dem Hof im Jahr circa 120 000 Liter Saft. Nicht nur aus Äpfeln. Die Kombination Apfel-Birne käme oft vor, daneben können seine Maschinen auch Saft aus Quitten, Holunder, Rote Beete, Möhren und Sellerie pressen.

Nach der Annahme, sortiert Clausen zunächst faule Äpfel aus. Auch wenn das die Kunden eigentlich vorher schon selbst machen sollen. Danach werden die Äpfel gewaschen und zermahlen, zur sogenannten Maische. Eine Walze presst anschließend den Saft aus dem Obst. Doch damit ist es noch nicht zu Ende. „Der Saft muss ja noch haltbar gemacht werden.“ Dafür wird die Flüssigkeit zunächst durch eine Zentrifuge geschleudert, um den Saft zu klären. Danach wird er auf mindestens 75 Grad erhitzt.

Beim Apfel gilt übrigens „Je fester der Apfel ist, desto besser zum Mosten.“ Denn in diesen Kandidaten würde dann noch das meiste Wasser stecken. Das, was beim Mosten übrig bleibt, sprich das Obstfleisch, nennt man übrigens Trester. Das verfüttert Clausen an seine 14 Kühe, es enthält viele gesunde Spurenelemente. Oder er nutzt es als Dünger. Doch meist bleibt so viel übrig, dass er sogar noch etwas an andere Landwirte abgeben kann.

Hochbetrieb herrscht auf dem Hof von Clausen erst im September und Oktober, von 10 bis 18 Uhr in der Woche und von 9 bis 13 Uhr samstags. Von der Abgabe der Äpfel bis zum Zeitpunkt der Abholung des Saftes kann es dabei bis zu zehn Tage dauern. Das sei allerdings das Extrem. Die Norm seien zwei bis drei Tage. Ein Liter kosten den Kunden am Ende 80 Cent.

Um die Kunden über den Ablauf und die Vorgaben beim Saftpressen zu informieren, hat Clausen viele Informationen auf Band gesprochen. Abzuhören unter Telefon 0421945370.