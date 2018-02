Delmenhorst Wissen Sie wer oder was eine sogenannte „Shisha“ ist? Dabei handelt es sich um eine Wasserpfeife, in der Tabak in den verschiedensten Geschmacksrichtungen geraucht wird. Durch ein mit Wasser gefülltes Gefäß wird der Rauch gezogen, dadurch kühlt er ab und wird zusätzlich vom Wasser gefiltert.

Was womöglich wie eine Modeerscheinung klingen könnte, ist viele Jahrhunderte alt. Der Ursprung der „Shisha“ liegt im arabischen Raum und ist in vielen Ländern zu einer Art Gemeinschaftskultur geworden. Seit einigen Jahren ist das „Shisharauchen“ auch in Deutschland sehr beliebt. An jeder Ecke gibt es Bars, in denen in gemütlicher Runde geraucht wird. Auch Läden, die die bunten Wasserpfeifen und verschiedene Tabaksorten verkaufen, werden immer beliebter. So auch in Delmenhorst.

Seit Montag betreibt der 32-jährige Ziya Acan seinen „Old School Shisha Shop“ an der Marktstraße 4. Dabei kommt er eigentlich aus Bremen, wo er bereits erfolgreich ein Geschäft rund um die Wasserpfeife führt. „Vor eineinhalb Jahren habe ich mich gewagt und mich in Bremen selbstständig gemacht“, erklärt der gelernte Konstruktionsmechaniker. Jetzt kommt ein Shop in der Delmestadt dazu. Monatelang renovierte er den Laden in Eigenarbeit. Jetzt haben mehr als 350 „Shishas“ ein neues Zuhause auf den hohen Regalen gefunden. Erhältlich sind sie in allen möglichen Farben und Formen. Vielseitig ist auch der dazugehörige Tabak. Von Kaffee über Traube-Minze bis zu Erdbeerkuchen reichen die Geschmacksrichtungen, die Acan anbietet. Und wie kommt man dazu? „Ich rauche selber gerne ab und an mal eine ,Shisha‘ und wollte gerne ein Geschäft dafür eröffnen.“ In den letzten Jahren habe sich in Deutschland eine richtige Kultur um die arabische Wasserpfeife entwickelt. „Egal welche Herkunft und welches Alter – es gibt so viele, die daran Gefallen gefunden haben“, erklärt der Bremer. Es sei eine Art von Gemütlichkeit, die mit dem „Shisharauchen“ verbunden sei.

Und was erhofft sich der junge Geschäftsführer von seinem „Old School Shisha Shop“ in Delmenhorst? In seinem Bremer Shop habe er nicht wenige Kunden, die aus Delmenhorst kommen. Deshalb wolle er hier Fuß fassen und seinen Laden bekannt machen. Übrigens: Wie jeder Tabakgenuss ist auch das „Shisharauchen“ schädlich. Deshalb ist das Rauchen der Wasserpfeife auch erst ab 18 Jahren erlaubt.

Mehr Infos unter www.facebook.com/old-school-shisha-shop-delmenhorst