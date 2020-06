Seltsamer Fahrstil fällt auf

Delmenhorst Ein 54-jähriger Cloppenburger in einem schwarzen Rover ist am am Samstag, 7.44, Uhr einem aufmerksamen Zeugen aufgrund unsicherer Fahrweise auf der Autobahn 1 aufgefallen. Der Zeuge verfolgte das Fahrzeug weiter über die A 28 bis nach Delmenhorst in die Fridtjof-Nansen-Straße, wo die Fahrt endete. Hier erklärte sich die auffällige Fahrweise: Der Cloppenburger wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,6 Promille auf. Da er angab, nach dem Fahrtende auch noch Alkohol konsumiert zu haben, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde nach Polizeiangaben beschlagnahmt.

Weitere Fahrzeugführer, die von dem Rover-Fahrer behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04221/15590.

