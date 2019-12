Delmenhorst Die Menschenschlange war wieder einmal meterlang, die Vorfreude auf die Ladenöffnung in den frühen Stunden am Samstagmorgen groß: Pünktlich um 0.05 Uhr hat der Postenhandel Nord im Delmenhorster Jute-Center seine Pforten zum Feuerwerksverkauf geöffnet. Einige Hundert Menschen hatten zuvor vom Jute-Center bis zum Aldi-Markt in der Kälte ausgeharrt, um möglichst früh in den Laden zu kommen. Patrick Krenz hatte ab 19 Uhr vor den Türen gewartet, um möglichst früh nach der Öffnung ins Innere zu gelangen. Gemeinsam mit einem Freund kaufte er für die anstehende Silvesternacht ein und war am Ende zufrieden: Für den vollen Warenkorb hatte er einen unteren dreistelligen Betrag gezahlt. Insgesamt verlief der Verkauf wieder friedlich. Etwa 50 bis 100 Personen wurden in den Laden gelassen. Als die ersten wieder draußen waren, durften die nächsten Wartenden folgen.

Abgebrannt werden darf Feuerwerk aber nur am 31. Dezember und am Neujahrstag. In unmittelbarer Nähe zu Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen ist die Benutzung dabei untersagt – zu brandgefährdeten Gebäuden wie Tankstellen, Reetdachhäusern oder Zeltbauten muss ein Abstand von mindestens 100 Metern eingehalten werden.

In den vergangenen Jahren mussten Polizei und Feuerwehr immer wieder zu Einsätzen in Delmenhorst ausrücken. So war 2017 auf einem Balkon des sechsten Stockes im Wollepark ein Brand ausgebrochen.