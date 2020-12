Silvester: Jahreswechsel ohne Knalleffekt

Delmenhorst Die niedersächsischen Kommunen können nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg nur noch das Abbrennen von Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen oder belebten Straßen und Wegen verbieten. Stadt und Polizei wollen diesen Dienstag darüber informieren, wo genau das Verbot in Delmenhorst gelten wird. Weil aber das bundesweit ausgesprochene Verkaufsverbot weiterhin in Kraft ist, kann ohnehin nur abgebrannt werden, was vom vergangen Jahr noch in den privaten Garagen und Kellern übrig geblieben ist.

Worst-Case-Szenario

Für Pyrotechniker Thorsten Runge ein Worst-Case-Szenario: Seinem Geschäft mit Feuerwerksartikeln droht der Totalausfall. Schon im Januar gehen bei ihm die ersten Bestellungen für Silvester ein, online bietet der Delmenhorster seinen Kunden das gesamte Jahr über eine große Auswahl. „Das Schlimmste an der aktuellen Situation ist, dass es von der Politik noch Ende November hieß, der Feuerwerksverkauf werde möglich sein. Deshalb hatte ich noch einmal im großen Stil Ware bestellt.“

In einem gewöhnlichen Jahr hätte er all die Raketen, Batterien und Böller schon lange aus einem Bunker nahe Hannover nach Delmenhorst geholt. Durch die Sicherheitsanforderungen für die Lagerung ist es in der Branche üblich, Bunkeranlagen zu nutzen. Erst kurz vorm Verkauf an die Kunden geht es dann in die Geschäfte. „Aus China ist schon der Nachschub unterwegs. Wenn jetzt all die Aldis und Lidls ihre Ware zurückschicken, bekommen die Sicherheitslager ein Problem“, warnt er.

Der Bundesrat hatte am 18. Dezember seine Zustimmung zur entsprechenden Verordnung der Bundesregierung folgendermaßen begründet: „Das generelle Verkaufsverbot an Verbraucherinnen und Verbraucher soll die Zahl der Unfälle vor und in der Silvesternacht reduzieren und die Kapazitäten in den Krankenhäusern schonen, damit diese sich um die Covid-19-Patienten kümmern können.“ Zudem solle es Polizei und zuständigen Behörden erleichtert werden, den Verkauf und die illegale Nutzung zu überprüfen.

Der Verweis auf die Kapazitäten der Krankenhäuser ist für Runge nicht gerechtfertigt. Nach seiner Darstellung mussten die Krankenhäuser in den vergangenen Silvesternächten nur sehr wenige „Böller-Verletzungen“ behandeln. Er nennt eine niedrige dreistellige Zahl – für ganz Deutschland. „Schon vor Weihnachten hat sich gezeigt, dass die Reisen nach Polen und Tschechien zunehmen, um dort Böller zu kaufen“, mahnt er. Dadurch könnten Krankenhäuser in diesem Jahr sogar noch mehr zu tun bekommen: „In Polen gibt es Böller, die total unscheinbar aussehen. Wenn die aber in der Hand losgehen, ist der Finger ab.“

Verfahren gegen Verbot

Runge hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass Gerichte das Verkaufsverbot kippen könnten. „Zumindest die Auslieferung der bereits bestellten Ware sollte möglich sein“, argumentiert er. Allerdings sei es schwer, gegen die auf Bundesebene getroffene Entscheidung vorzugehen. Trotzdem liefen bereits Verfahren beim Bundesverfassungsgericht. Auf Nachfrage bestätigt ein Sprecher, dass ein Antragsteller eine einstweilige Anordnung gegen die Verordnung erwirken will.