Softgymnastik online erlernen

Delmenhorst Zum Online-Kursus Softgymnastik wird ab Montag, 3. Mai, von 11 bis 12 Uhr eingeladen. Durch Fantasiereisen und verschiedene Wahrnehmungsübungen kommt auch die Entspannung am Ende der Stunde nicht zu kurz. Das Angebot umfasst zehn Termine. Anmeldungen sind bis Donnerstag, 29. April, möglich, in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte, per Telefon unter 0 42 21 / 99 87 20 oder per E-Mail an info@efb-del-ol.de.