Delmenhorst Die Kirchengemeinden durchlässiger machen, zusammenbringen und damit für die Zukunft sorgen: dieses Ziel verfolgen die Blickpunkt-Kirchengemeinden in Delmenhorst. In den Sommerferien werden sie deshalb eng zusammenarbeiten und sechs Sommergottesdienste an verschiedenen Orten anbieten.

Es ist nicht von der Hand zu weisen: Auch in den Delmenhorster Kirchengemeinden ist ein demografischer Wandel zu verzeichnen – der in Zukunft jede Menge Probleme nach sich ziehen wird. Viele Kirchenglieder sterben und immer weniger Kinder werden getauft. Den Gemeinden stehen somit weniger Gelder zur Verfügung. Viele Pfarrer gehen dazu in den nächsten Jahren in Rente. Ein Großteil ihrer Stellen kann nicht nachbesetzt werden – es fehlt schlichtweg der Nachwuchs. Mehrere Gemeinden werden sich deshalb wohl auch Pfarrerstellen teilen müssen. „Die Kirchenlandschaft wird sich verändern“, ist Pfarrerin Gitta Hoffhenke überzeugt.

Wechselnde Orte

Die Termine des Sommergottesdienstes 7. Juli, 10 Uhr: Open-Air-Gottesdienst in Heilig-Geist-Kirche mit Taufen und Reisesegen mit anschließendem Grillen 14. Juli, 10 Uhr: Gospelgottesdienst mit Abendmahl in Stadtkirche 21. Juli, 11 Uhr: Gottesdienst mit Taufen in St. Stephanus. 28. Juli, 10 Uhr: Gottesdienst in St. Johannes 4. August, 10 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl in Stadtkirche 11. August, 18 Uhr: Open-Air-Gottesdienst in St. Johannes

Die kleiner werdende Teilnehmerzahl in den Gottesdiensten macht sich besonders in den Sommermonaten bemerkbar. Dagegen wollen die Mitarbeiter der Gemeinden Heilig-Geist, Stadtkirche, St. Johannes und St. Stephanus nun etwas machen. „Es ist wichtig, sich nicht vor der Realität zu verstecken und sich kreativ zu zeigen“, sagt Thomas Meyer, Pfarrer der Stadtkirche. Die Sommerkirche sei aus einem solchen Ansatz entstanden.

Das Konzept dahinter ist simpel: An sechs Sonntagen bieten die vier Blickpunkt-Kirchengemeinden jeweils einen gemeinsamen Gottesdienst an. Die Orte wechseln dabei genauso wie die Pfarrer.

„Es ist somit ein ganz normaler Gottesdienst, der einfach an einem anderen Ort, zu einer anderen Uhrzeit, mit einem anderen Prediger und mit anderen Menschen stattfindet“, erklärt Pfarrerin Nele Schomakers. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Besucher zum gemeinsamen Verweilen eingeladen und können bei Kaffee, Tee und Kaltgetränken ins Gespräch kommen.

„Wir hoffen, dass dadurch ein Gemeinschaftsgefühl entsteht“, sagt Thomas Meyer. Barbara Bockentin ergänzt: „Es geht uns dabei gar nicht darum, den Menschen ihre gemeindliche Heimat zu nehmen, sondern wir bieten für einen begrenzten Zeitraum die Möglichkeit, die Gottesdienste mit einem anderen Gefühl zu erleben“, sagt sie. Man wolle nicht mit unterschiedlichen Modellen konkurrieren, sondern die Kirche gemeinsam sichtbar machen.

Modell für die Zukunft

Auch für sich selbst haben die Pfarrer bereits viel aus den Vorbereitungen und der Zusammenarbeit mit den anderen Kirchengemeinden mitgenommen. „Wir haben selbst große Lust darauf, vor einer hoffentlich großen Kulisse zu predigen“, so Pfarrer Thomas Meyer.

Entscheidend ist die Besucherzahl der Gottesdienste aber nicht, bekräftigt Nele Schomakers: „Das wichtigste bei allem ist, dass wir das mit Freude und Überzeugung machen. Dann kommt es auch bei unseren Kirchenmitgliedern an.“

Geplant ist, dass auch in den kommenden Jahren in den Sommermonaten gemeinsame Sache gemacht werden soll. Die Sommergottesdienste, da sind sich die Pastoren einig, könnten ein „Startschuss“ für die Zukunft der Delmenhorster Kirche werden.