Sonderabholung des Altpapiers

Delmenhorst Die Abfuhr von Rest- und Biomüll hat bei der Abfallwirtschaft Delmenhorst GmbH (ADG) weiter oberste Priorität, teilt diese mit. Die Altpapierabholung könne entsprechend des Abfuhrkalenders bis auf Weiteres nicht durchgeführt werden. Die vergangenen Wochen hätten aber gezeigt, dass es an einzelnen Abfuhrtagen der Biotonne und an Samstagen „Luft“ gebe, sodass das Altpapier in Sondertouren eingesammelt werden könne.

Die Sonderabholungen erfolgen im Mai im jeweiligen Abfuhrbezirk wie folgt:

• 3 b, Mittwoch, 6. Mai

• 4 b, Freitag, 8. Mai

• 5 b, Samstag, 9. Mai

• 6 a, Samstag, 9. Mai

• 7 a, Samstag, 9. Mai

• 8 a, Dienstag, 12. Mai

• 9 a, Donnerstag, 14. Mai

• 10 a, Samstag, 16. Mai

• 6 b, Samstag, 16. Mai

• 7 b, Samstag, 16. Mai

• 8 b, Mittwoch, 20. Mai

• 9 b, Dienstag, 26. Mai

• 10 b, Samstag, 30. Mai

• 1 a, Samstag, 30. Mai

• 2 a, Samstag, 30. Mai

Die Anwohner der Bezirke werden gebeten, das Altpapier bis 7 Uhr am Abholtag an der Straße bereitzustellen. Abfuhrbezirke, die nicht genannt sind, werden noch über ihre Abholtermine informiert.