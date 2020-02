Delmenhorst Zwischenzeitlich versagte Gabi Baumgart fast die Stimme. Rund 50 Beschlüsse musste die Ratsvorsitzende in der Sonderratssitzung des Stadtrates am Donnerstagabend in aller Ausführlichkeit vorlesen. Zeitweise half Oberbürgermeister Axel Jahnz deshalb mit seiner Stimme aus. In der Markthalle ging es um Gebühren, Steuern und beispielsweise Taxipreise. Diese waren wegen der Fehlbesetzung des Verwaltungsausschusses (die NWZ berichtete) ungültig geworden.

Alle Beschlüsse wurden unverändert wiederholt. In der Fachsprache heißt es: Sie konnten „geheilt“ werden. Die Themenblöcke waren Hauptsatzung, Haushalt, Abgaben, Satzungen, Baugesetzbuch und Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Zuvor hatten Bettina Oestermann (SPD) und Kristof Ogonovski (CDU), Vorsitzende der größten Fraktionen im Rat, erklärt, sie wollten keine Diskussionen über die alten Beschlüsse aufkommen lassen und deshalb geschlossen für eine Wiederholung stimmen. So gab es bei den Entscheidungen nur wenige Enthaltungen und Gegenstimmen. „Es gibt dennoch kein ,Weiter so’. Wir müssen transparente Maßnahmen ergreifen, damit sich so etwas nicht wiederholt“, sagte Ogonovski.

In der Bürgerfragestunde gab es dennoch erneut Kritik am Vorgehen der Stadtverwaltung. Es wurde angezweifelt, dass die „Heilung“ der Beschlüsse in allen Fällen möglich ist. Sobald es die Bundesgesetzgebung betreffe, könnten die Beschlüsse demnach nicht vom Rat neu gefasst werden. Dem widersprach Stadtjustiziar Klaus Köhler. „Bürger müssen davon ausgehen, dass Abgaben gezahlt werden müssen, wenn diese beschlossen sind. Wenn die Beschlüsse fehlerhaft gefasst sind, gibt der Gesetzgeber vor, dass diese geheilt werden können“, erklärte Köhler. Das gelte auch für die Hebesätze. Es sei „völlig unstreitig“, dass die Bürger zu den Abgaben herangezogen werden können. Oberbürgermeister Axel Jahnz betonte: „Es ist alles vom Verwaltungsausschuss in Zusammenarbeit mit der kommunalen Aufsicht ausgearbeitet worden.“

Ein neues Gesicht gibt es indes seit Donnerstag im Rat. Gabriele Friese (AfD) übernimmt den freigewordenen Sitz des ehemaligen AfD-Ratsherren Rainer Kutz, der auf sein Mandat verzichtet hatte.