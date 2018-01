Delmenhorst Großer Protest im Rathaus: Unzählige Bürger haben im Planungsausschuss mit Schildern gegen die geplante Bebauung von Naturgebieten in ihrer Nachbarschaft protestiert. In den Gebieten Heidkamp und Langenwisch will die Stadt Wohnhäuser bauen. Die Bürgerinitiativen befürchten, dass so schützenswerte Natur- und Lebensräume von Tieren zerstört werden.

Mit knapper Mehrheit wurde am Dienstag im Ausschuss beschlossen, dass die Bebauungspläne nun in den Verwaltungsausschuss gehen. Dies hatten die Anwohner eigentlich verhindern wollen. Bei beiden Abstimmungen fiel das Ergebnis jeweils nur knapp mit einer Stimme Mehrheit aus.

Großer Andrang

Schon als die Sitzung noch gar nicht begonnen hatte, war der Sitzungssaal so voll, dass Menschen draußen standen oder keinen Sitzplan mehr fanden. Bei der Einwohnerfragestunde machten die Bürger ihrem Unmut Luft. „Wir wollen, dass unsere Steuergelder für eine Verwaltung ausgegeben werden, die nachhaltig arbeitet“, war etwa zu hören oder „Der Bürgerwille der Anwohner wird als lästig empfunden.“ Von Profitgier und Rechtsbruch war die Rede. Vertreter der Bürgerinitiativen, des Naturschutzbundes (Nabu) und des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (Bund) kritisieren, dass schützenswerte Naturgebiete Wohnbebauung zum Opfer fielen, Alternativen aber nicht ausreichend geprüft worden seien. Erneut betonten die Demonstranten keine generellen Baugegner zu sein.

Argumente der Stadt

Dem hielt Stadtbaurätin Bianca Urban entgegen, dass der Druck am Wohnungsmarkt enorm sei. Pro Jahr müssten in Delmenhorst mindestens 200 Wohneinheiten realisiert werden. Damit sei man in Delmenhorst noch am unteren Limit. Des Weiteren sei die Nachfrage durch junge Familien, die nach Grundstücken suchten, sehr groß. Zwar hätten Gebiete im Innenbereich der Stadt immer Vorrang. Doch nun seien keine Flächen mehr da.

Dies ließen Vertreter des Nabu nicht unkommentiert. Der Fall, dass man auf die Außenflächen zurückgreifen müsse, sei noch nicht eingetreten. Eine Liste mit Interessenten gebe es nicht. Ferner verwiesen die Bürgerinitiativen auf die Wahlversprechen der Parteien bei den Kommunalwahlen, wonach die Naturgebiete geschützt werden sollten. Die Wahlversprechen seien gebrochen worden.