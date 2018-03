Delmenhorst Bunt und fröhlich stehen die neu gestalteten Pflanzbehälter vor dem Atelier von Künstler Jürgen Knapp. Passend zum nun bald kommenden Frühling sind gelbe Osterglöckchen eingepflanzt. Gemeinsam mit Knapp hat das Jobcenter Delmenhorst und die Volkshochschule (VHS) nun zum zweiten Mal das Projekt „Mosaik, Ton und Holz“ mit zehn Frauen durchgeführt. Die Pflanzkübel sind nur eines der Ergebnisse.

Chancen auf dem Arbeitsmarkt

„Es geht darum, den Frauen die Chance zu geben, wieder an den Arbeitsmarkt herangeführt zu werden“, erklärt Miriam Steinmeier, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt beim Jobcenter. Es gehe dabei jedoch nicht unbedingt darum, dass die Beteiligten danach sofort einen Job bekämen. „Ganz langsam werden hier wieder alltägliche Strukturen erarbeitet. Es bedarf dann aber meist noch weiterer Schritte“, weiß Steinmeier.

Kreativität als Antrieb

Der Künstler Knapp hat inzwischen langjährige Erfahrung mit solchen sozialen Projekten: „Hier finden die Frauen einen ruhigen und geschützten Raum, in dem sie sich sicher fühlen. So kann sich die Kreativität frei entfalten.“ Begleitet wird das Projekt von der Sozialpädagogin Laura Makulik: „Ich kann den Teilnehmerinnen mit Rat und Tat zur Seite stehen und bei Bedarf auch konkrete Unterstützung bei Problemen anbieten.“

10 Frauen – 20 Stunden

Für 20 Stunden die Woche kommen die zehn Frauen von 8.30 bis 12.30 Uhr ins Atelier – neun Monate lang. Dafür bekommen sie pro Stunde eine Aufwandsentschädigung von 1,50 beziehungsweise 1,90 Euro. „Die Plätze sind auch dieses Mal sofort belegt gewesen. Falls jemand ausfällt, rückt immer eine andere Frau nach. Den meisten macht es sehr viel Spaß, so wie wir hören“, erzählt Elke Beecken, die das Programm bei der VHS koordiniert.

Ergebnisse aus Mosaik

Auch eine Vogeltränke aus Mosaiksteinen haben die zehn Frauen gestaltet und an die Awo-Seniorenbetreuung übergeben. Denn darum geht es bei dem Projekt außerdem: „Wir arbeiten quartiersbezogen. So streuen wir die Kunstwerke in der Umgebung aus“, freut sich Knapp.