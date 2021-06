Sozialverband: Steuerpflichtig im Rentenalter

Delmenhorst Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Rentner Steuern zahlen – eine steuerliche Erleichterung ist aber möglich. Neben Ausgaben, die von der Steuer abgesetzt werden können, gibt es auch einen Rentenfreibetrag und einen Altersentlastungsbetrag. Der Sozialverband Deutschland (SoVD) Delmenhorst rät, sich direkt beim Finanzamt vor Ort zu erkundigen.

Auch Rentner sind grundsätzlich zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet – und zwar, wenn der steuerpflichtige Teil der Jahresbruttorente den Grundfreibetrag übersteigt. Dieser Betrag deckt das Existenzminimum ab und liegt 2021 für Einzelpersonen bei 9744 Euro im Jahr, für Ehepaare wird er verdoppelt. Wer keine Steuererklärung abgibt, wird vom Finanzamt dazu aufgefordert. „Betroffene sollten auf die Anfrage des Finanzamtes so schnell wie möglich reagieren, sonst wird die steuerliche Situation geschätzt. Das kann Steuernachzahlungen mit sich bringen“, erläutert Thomas Barke, Sozialberater im Beratungszentrum, mögliche Folgen.

Allerdings wird nicht die gesamte Rente versteuert, denn jedem steht ein Rentenfreibetrag zu. Wie hoch dieser ausfällt, richtet sich nach dem Renteneintrittsjahr und bleibt über die Jahre unverändert. Außerdem können verschiedene Ausgaben von der Steuer abgesetzt werden, beispielsweise selbst getragene Gesundheitskosten. Diese beinhalten zum Beispiel medizinische Behandlungen, Kuren oder Medikamente. „Ab einem Grad der Behinderung von 20 kann auch der Behinderten-Pauschbetrag eine steuerliche Entlastung bringen“, so Barke.

Beratungstermine zu dem Thema bietet der Sozialverband Oldenburg/Delmenhorst unter Telefon 0441/2 68 87 oder per E-Mail an info.oldenburg@sovd-nds.de an.