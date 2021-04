Speed-Dating für Azubis organisiert

Delmenhorst Die Suche nach dem geeigneten Ausbildungsplatz gestaltet sich durch Corona deutlich schwieriger. Unter anderem entfallen Messen, auf denen sich die Arbeitgeber präsentieren. Eine digitale Alternative bietet die Volkshochschule Delmenhorst mit dem „Virtuellen Speed-Dating“. Die 15-minütigen Gespräche per Videokamera laufen zwischen dem 19. und 22. April. Anmelden können sich die Bewerber per E-Mail an delmenhorst.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 08 00/45 55 500.