Spendenaktion: Von Kneipenbesuchern zu Wohltätern

Delmenhorst /GMÖ – Im Sommer haben drei Delmenhorster eine ganz besondere Facebook-Seite gestartet. Unter dem Titel „Kneipenlife – Die Wirtschaftsprüfer“ wollten Marco Ehlers, Florian Ahlers und Timo Conrad die Kneipenszene in Delmenhorst unterstützen. So begannen sie, ihre Treffpunkte vorzustellen. „Es ging uns darum, dem geneigten Leser den Besuch ein wenig schmackhafter zu machen“, sagt Marco Ehlers. „Bei ganz viel Glück möchten wir Delmenhorster zu einem Kneipenbesuch motivieren.“

Starke Resonanz

Ehlers holte seine beiden Freunde mit ins Boot, dann wurde an einem Konzept gefeilt. Zu jedem ihrer Kneipenbesuche veröffentlichten die drei Initiatoren einen Artikel über die Facebook-Seite. Anfangs geschah das noch sehr schlicht. Notiert wurden die wichtigsten Daten, es folgte eine humorvolle Bewertungstabelle und stets gab es vier Bilder, die die Kneipe von außen, ihren Thekenbereich und ein Herrengedeck zeigten – ergänzt von je einem Selfie. Schnell rückte ein Fazit als Abschlussbericht in den Mittelpunkt. Die Posts erreichen zwischen 3500 bis zu teilweise 60 000 Leser.

In Zeiten des erneuten Lockdowns muss „Kneipenlife“ einen anderen Weg gehen. Alle zwei Wochen per Live­stream unterhält man nun beim Bierchen in den eigenen Wohnzimmern die Zuschauer in einer zwei- bis dreistündigen „Sendung“.

Pullover wird Kult

Als Florian Ahlers bei einem „Kneipenlife“-Abend in „Tinos Stübchen“ den Mitstreitern seinen neuen Pullover vorführte, fiel das gute Stück als Kapuzenpullover aus dem Altkleidercontainer durch und fand humorvoll Einlass in die Berichte. Durch die „Kneipenlife“-Gemeinde gefordert, konnte der graue Pulli mit modischem Rote-Faden-Gewitter-Design sein Leben ganz unten in Ahlers Kleiderschrank aufgeben und erblickte das Tageslicht. Die „Kneipenlife“-Fans hatten eine Wette gegen die drei Jungs gewonnen und so musste Conrad sich für einen Abend in das Oberteil zwingen. Ahlers und Conrad unterscheiden fünf Konfektionsgrößen.

Die Geschichte rund um den Pullover erhielt eine Fortsetzung: So entstand die Idee, den Pullover in einer Spendenaktion zu verlosen. Dafür wurde die „Kneipenlife“-Spendengala in Form eines Paypal-Moneypools ins Leben gerufen. Jeder, der mindestens fünf Euro spendete, landete im Lostopf. Die Aktion endete am Mittwochabend und der Gewinner wurde im Livestream auf dem Facebook-Kanal gezogen. Der Erlös: Mehr als 3200 Euro.

Verlosung fürs Hospiz

Aber was passiert mit dem Geld? Frei nach dem Motto „Trinken für eine bessere Welt“ geht der Erlös komplett an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke. „Es gibt nichts Schlimmeres als sterbende Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, darum wollen wir zusammen mit euch einen kleinen Beitrag dazu leisten, damit das Hospiz jenen Menschen mit lebensverkürzend verlaufenden Krankheiten, bei denen eine Heilung nach aktuellem Stand der Medizin ausgeschlossen ist, weiterhin Hilfe und Trost geben kann“, begründen die drei Freunde ihr Engagement.